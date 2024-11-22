Основал один из банков в Украине и был ставленником Ющенко: каким был в молодости Арсен Аваков

У экс-министра МВД большой послужной список

Арсен Аваков — известная личность в украинской политике. Это сейчас он отошел от медийности и освещает только свою помощь армии, а раньше о нем знали, как о министре внутренних дел. Светился Аваков и на других государственных должностях.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядел Аваков в молодости и с чего начиналась его карьера.

Арсен Аваков — что о нем известно

Арсен Аваков родился 2 января 1964 года в Баку, сейчас ему 60 лет. Последняя важная должность в Украине, которую он занимал — министр внутренних дел. Он был главой ведомства с 27 февраля 2014 по 15 июля 2021, и при Порошенко, и при Зеленском.

Однако свою карьеру Арсен Аваков начинал в Харькове. В 1988 году политик окончил Харьковский политехнический институт. А потом начал работать в Харьковском научно-исследовательском институте охраны вод. Уже в 1990 году Аваков учредил АО "Инвестор", которое сам же и возглавил, а потом в 1992 году основал еще и коммерческий банк "Базис".

Уже в 2002 году Арсен Аваков вошел в исполком Харьковского горсовета. Позже в 2004 году Аваков стал заместителем руководителя регионального штаба Виктора Ющенко, и также был одним из организаторов харьковского "майдана" в то время.

Арсена Авакова называли ставленником семейства Ющенко. В 2005 году президент Виктор Ющенко назначил его главой Харьковской ОГА. А уже в 2007 году он потерял эту должность, но на этом политическая карьера Авакова не закончилась.

В апреле 2010 года политик вошел в партию Тимошенко "Батькивщина" и принял предложение возглавить областную организацию партии в Харькове.

Во время политического кризиса на Украине 2013-2014 года Верховная рада 21 февраля 2014 года отправила в отставку и.о. министра МВД Виталия Захарченко и уже на следующий день назначила и.о на эту должность Арсена Авакова. В итоге министр продержался в этом кресле около 7 лет, несмотря на общественное сопротивление и требования его отставки.

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