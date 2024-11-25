Страшний сон Зіброва: як виглядає Володимир Зеленський із густими вусами (фото)

У мережі є кадри, на яких президента можна побачити із густими темними вусами

Президент України Володимир Зеленський до початку політичної кар’єри та президентства був керівником студії "Квартал 95" та успішним актором та продюсером. У 2018 році шоумен знявся у фільмі студії "Квартал 95", де з’явився у незвичайному образі — із густими чорними вусами.

У мережі є кадри зі зйомок фільму "Я, Ти, Він, Вона", в якому Володимир Зеленський знявся в одній із головних ролей. До речі, саме у цьому фільмі майбутній президент цілувався зі співачкою Надею Дорофєєвою, яка тоді була одружена з Володимиром Дантесом. Проте головною напарницею персонажа Зеленського була акторка Настя Коротка, яка нещодавно розлучилася із чоловіком Андрієм Бідняковим.

Саме у цьому фільмі Володимир Зеленський приміряв для образу густі темні вуса. До речі, в цьому амплуа актор навіть трохи скидався на Павла Зіброва з його чорними вусами. Крім вусів Зеленському довелося носити ще й перуку з довшою стрижкою.

Як відомо, зараз уже президент воюючої країни Володимир Зеленський носить не лише вуса, а й бороду. А його волосся помітно посивіло. До речі, президент розповідав про погіршення зору, тому він іноді з’являється ще й в окулярах.

Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядали Зеленський та Янукович під час їхньої зустрічі до Майдану. У лісі на приватному корпоративі.