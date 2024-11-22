Это прозвище появилось не просто так: почему пропагандистку Симоньян называют боброедкой и когда это началось

Звезда российской пропаганды имеет забавное прозвище боброедка уже более 10 лет

Маргарита Симоньян — одна из самых ярких российских пропагандисток, наряду со Скабеевой и Соловьевым, с которыми время от времени появляется в телеэфирах. Журналистка имеет обидно прозвище бобороедка, которое появилось, как оказалось, не на пустом месте.

"Телеграф" решил выяснить, почему Маргариту Симоньян называют боброедкой и когда это началось.

Маргарита Симоньян — почему она стала боброедкой

Украинцы точно слышали, как мерзкую российскую пропагандистку Маргариту Симоньян называют боброедкой. Этому унизительному прозвищу посвящены десятки мемов и фотожаб. И как оказалось, это не просто смешное слово — за ним стоит настоящая история о том, как Симоньян ела бобра.

Путин и Симоньян. Фото: Getty Images

Под конец 2012 года Маргарита Симоньян рассказала в сети, как ходила за покупками к новогоднему столу и решила попробовать мясо бобра. А к тому же поделилась рецептом, как собирается его готовить.

"Первый раз в жизни буду готовить бобра. Опросила знатоков. В итоге, сварю бобриную голову с луком, морковью и лаврушкой для бульона. Остальное мясо замариную на ночь в чесноке, можжевеловых ягодах и черном перце, завтра поджарю и потом буду тушить в бульоне до мягкости", — рассказала Симоньян.

В сети этот пост боброедки обсуждали долго и страстно, пользователи были возмущены такими гастрономическими вкусами пропагандистки. Как известно, бобр — не распространенное для употребления в пищу животное, его даже сравнивали с крысой.

После этой истории за Маргаритой Симоньян прочно закрепилось унизительное прозвище боброедка. А в сети начали распространяться мемы на тему того, как она есть бобра.

Сама Симоньян не очень любит это прозвище, однако иногда использует его в своих постах в соцсетях. При этом она не раз высказывалась, что прозвище "боброедка" безнадежно устарело. Видимо, намекает, что ела еще что-то более извращенное.

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