В лесу на частном корпоративе: как выглядели Зеленский и Янукович во время их встречи до Майдана

Когда-то Зеленский выступал перед Януковичем и Медведевым на частном корпоративе

Во время своей предвыборной кампании Владимир Зеленский в одном из интервью рассказал, как встретился с тогдашним президентом Виктором Януковичем. Это было примерно в период с 2010 по 2014 год, а Зеленский тогда был руководителем и актером "Квартала 95".

Эта встреча произошла на частном корпоративе в заведении где-то в лесу, куда "Квартал 95" пригласили для выступления.

"Привезли нас в какой-то очередной лес: обычно это в лесу почему-то происходит. Была сцена, выступала какая-то наша группа… И была Повалий", — рассказал Зеленский.

Организаторы сообщили руководителю "Квартал 95", что на корпоративе будут президенты, но когда начался концерт, он увидел, что им предстоит выступать перед двумя людьми — Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым, который на то время был номинальным президентом РФ.

Владимир Зеленский отметил, что выступление прерывалось и актерам приходилось ждать президентов, чтобы продолжить. "Возвращаются Янукович и Медведев в халатах. И в халатах садятся за стол! В общем, выступаем мы — сидят два человека. Янукович и Медведев", — вспоминает Зеленский.

А вот Таисии Повали вообще не дали нормально выступить, когда она вышла на сцену, зрители ушли.

Как в то время выглядел Владимир Зеленский

Владимир Зеленский в 2010 году. Фото: Getty Images

Владимир Зеленский в 2010 году. Фото: Getty Images

Как тогда выглядел Виктор Янукович

Янукович и Медведев в 2011 году. Фото: Getty Images

Янукович в 2010 году. Фото: Getty Images

Янукович и Медведев в 2010 году. Фото: Getty Images

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