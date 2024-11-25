Последние крошки тепла: каким областям повезет с погодой во вторник, 26 ноября

Метеослужба предостерегает водителей быть особенно внимательными на дорогах

Во вторник, 26 ноября украинцев ожидает сухая, но довольно прохладная погода. На большинстве территории страны, температурные показатели будут держаться в пределах -2…+3°C и только на крайнем западе будет на несколько градусов теплее.

Такой вывод можно сделать из информации Укргидрометцентра. Карта погоды была опубликована на их официальном сайте.

Температурная карта страны будет демонстрировать довольно пеструю картину. Ночью термометры опустятся до -2°… -7° градусов, при этом в Крыму, на западных и восточных территориях ожидается температура около нулевой отметки.

Дневные показатели будут колебаться в пределах от -2° до +3° градусов, причем самыми теплыми будут западные регионы и Одесская область, где столбик термометра поднимется до +2°…+7° градусов.

Погода на 26 ноября

Синоптики прогнозируют преимущественно сухую погоду с небольшой облачностью. Исключение будут Луганщина, Донетчина и Крым, где возможны кратковременные мокрый снег или дождь. В то же время метеослужба предостерегает водителей быть особенно внимательными на дорогах западных, северных областей и Винницкой области, где прогнозируется образование гололеда.

Ветровая обстановка будет характеризоваться юго-восточным направлением, на востоке и юге страны ожидается северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. На западе и севере порывы могут достичь и 10 метров.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда в Украине заснежит и будет ли зима холодной. Предположения делали на основе народных примет.