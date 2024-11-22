Сбежать из Украины через горы все сложнее (фото с границы)

В Украину ворвалась зима

Украину (кроме юга и востока) начало засыпать снегом. На горных участках государственной границы с Румынией снежный покров уже достиг 50-60 сантиметров, что значительно усложнит уклонистам возможность бежать из страны через горы.

Как рассказали в Государственной пограничной службе Украины, в пятницу, 22 ноября, на горных участках государственной границы с Румынией снежный покров уже достигает 50-60 сантиметров. Там добавили, что снег добавляет зимних красок и усложняет работу пограничникам.

На опубликованных фото — замерзшие пограничники, пробирающихся через сугробы снега. Шерсть их помощника — пограничного песика, покрылся инеем.

Напомним, на горе Пип Иван Черногорский уже намело около одного метра снега. Также здесь фиксируется резкое похолодание, столбик термометра быстро опускается до отметки –15 градусов.

В Карпаты пришли обильные снегопады, метели и порывистый ветер. В выходные погода здесь только ухудшится, ожидаются морозы.

Как сообщал "Телеграф", в субботу, 23 ноября, сохранится неустойчивая погода с осадками в виде снега и дождя, порывистым ветром и колебаниями температуры воздуха. В большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях прогнозируется сильный мокрый снег ночью, возможно налипание мокрого снега, днем местами небольшой мокрый снег.