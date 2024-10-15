Когда в Украине заснежит и будет ли зима холодной: народные приметы
- Автор
-
- Дата публикации
-
Поздний гриб — к позднему снегу
В Украину надвигаются первые серьезные заморозки, которые вполне могут сопровождаться значительными осадками. Однако, когда нашу страну накроет первый снег по народным приметам.
"Телеграф" расскажет, когда в Украине заснежит по народным поверьям и какой будет зима.
Заметим, что эти приметы не точный прогноз погоды, однако они наследие наших предков.
Когда заснежит и какая будет зима в Украине — приметы
- Большой урожай грибов на протяжении лета предвещает длинную зиму;
- Большое количество желудей на дубе — к теплой зиме и плодородному лету;
- Если обильно уродились орехи, а грибов, наоборот, мало, то зима будет снежная и холодная;
- Поздний гриб – к позднему снегу;
- Много ягод – к холодной зиме;
- Если поздней осенью грибы появятся в лесу — снег выпадет нескоро;
- Если осень богата грибами — зима будет теплая;
- Пока волки в стае не будут собираться, настоящая зима не наступит;
- Зайцы в сады пришли – к суровой зиме;
- Вороны зимой на верхушках деревьев сидят, громко каркают – к снегу;
- Вороны в воздухе вьются – перед снегом, на землю садятся – к оттепели, расселись на верхушках деревьев или крышах домов – к морозу, сидят на нижних ветвях деревьев – на ветер;
- Дятел долбит деревья снизу-вверх, сдирая практически всю кору – к снежной и суровой зиме;
- Петух вечером спел раньше девяти часов – к оттепели;
- Петух посреди двора на одной лапе стоит – к морозу;
- Куры рано на насест садятся – к стуже, и чем выше поднимаются, тем холоднее будет;
- Звон издалека слышен сильно и ясно – к морозу, слабо и глухо – к снегу;
- Ночью иней появился – днем снега не жди;
- Светлые столбы у солнца – скоро существенно похолодают;
- Круги у солнечного диска – к сильным, трескучим морозам;
- Много звезд на небе – к холоду. Редкие звезды – к вьюге и непогоде;
- Если вы обратили внимание на облака и заметили, что они плывут против ветра, ожидайте снегопад;
- Если в доме запотели окна, будет потепление.
Ранее "Телеграф" рассказывал, будут ли блэкауты при температуре 0 градусов.