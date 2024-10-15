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Когда в Украине заснежит и будет ли зима холодной: народные приметы

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Первый снег Новость обновлена 15 октября 2024, 16:33
Первый снег. Фото Коллаж "Телеграфа"

Поздний гриб — к позднему снегу

В Украину надвигаются первые серьезные заморозки, которые вполне могут сопровождаться значительными осадками. Однако, когда нашу страну накроет первый снег по народным приметам.

"Телеграф" расскажет, когда в Украине заснежит по народным поверьям и какой будет зима.

Заметим, что эти приметы не точный прогноз погоды, однако они наследие наших предков.

Когда заснежит и какая будет зима в Украине — приметы

  • Большой урожай грибов на протяжении лета предвещает длинную зиму;
  • Большое количество желудей на дубе — к теплой зиме и плодородному лету;
  • Если обильно уродились орехи, а грибов, наоборот, мало, то зима будет снежная и холодная;
  • Поздний гриб – к позднему снегу;
  • Много ягод – к холодной зиме;
  • Если поздней осенью грибы появятся в лесу — снег выпадет нескоро;
  • Если осень богата грибами — зима будет теплая;
  • Пока волки в стае не будут собираться, настоящая зима не наступит;
  • Зайцы в сады пришли – к суровой зиме;
  • Вороны зимой на верхушках деревьев сидят, громко каркают – к снегу;
  • Вороны в воздухе вьются – перед снегом, на землю садятся – к оттепели, расселись на верхушках деревьев или крышах домов – к морозу, сидят на нижних ветвях деревьев – на ветер;
  • Дятел долбит деревья снизу-вверх, сдирая практически всю кору – к снежной и суровой зиме;
  • Петух вечером спел раньше девяти часов – к оттепели;
  • Петух посреди двора на одной лапе стоит – к морозу;
  • Куры рано на насест садятся – к стуже, и чем выше поднимаются, тем холоднее будет;
  • Звон издалека слышен сильно и ясно – к морозу, слабо и глухо – к снегу;
  • Ночью иней появился – днем снега не жди;
  • Светлые столбы у солнца – скоро существенно похолодают;
  • Круги у солнечного диска – к сильным, трескучим морозам;
  • Много звезд на небе – к холоду. Редкие звезды – к вьюге и непогоде;
  • Если вы обратили внимание на облака и заметили, что они плывут против ветра, ожидайте снегопад;
  • Если в доме запотели окна, будет потепление.

Ранее "Телеграф" рассказывал, будут ли блэкауты при температуре 0 градусов.

Теги:
#Прогноз #Зима #Первый снег