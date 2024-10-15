Когда в Украине заснежит и будет ли зима холодной: народные приметы

Поздний гриб — к позднему снегу

В Украину надвигаются первые серьезные заморозки, которые вполне могут сопровождаться значительными осадками. Однако, когда нашу страну накроет первый снег по народным приметам.

"Телеграф" расскажет, когда в Украине заснежит по народным поверьям и какой будет зима.

Заметим, что эти приметы не точный прогноз погоды, однако они наследие наших предков.

Когда заснежит и какая будет зима в Украине — приметы

Большой урожай грибов на протяжении лета предвещает длинную зиму;

Большое количество желудей на дубе — к теплой зиме и плодородному лету;

Если обильно уродились орехи, а грибов, наоборот, мало, то зима будет снежная и холодная;

Поздний гриб – к позднему снегу;

Много ягод – к холодной зиме;

Если поздней осенью грибы появятся в лесу — снег выпадет нескоро;

Если осень богата грибами — зима будет теплая;

Пока волки в стае не будут собираться, настоящая зима не наступит;

Зайцы в сады пришли – к суровой зиме;

Вороны зимой на верхушках деревьев сидят, громко каркают – к снегу;

Вороны в воздухе вьются – перед снегом, на землю садятся – к оттепели, расселись на верхушках деревьев или крышах домов – к морозу, сидят на нижних ветвях деревьев – на ветер;

Дятел долбит деревья снизу-вверх, сдирая практически всю кору – к снежной и суровой зиме;

Петух вечером спел раньше девяти часов – к оттепели;

Петух посреди двора на одной лапе стоит – к морозу;

Куры рано на насест садятся – к стуже, и чем выше поднимаются, тем холоднее будет;

Звон издалека слышен сильно и ясно – к морозу, слабо и глухо – к снегу;

Ночью иней появился – днем снега не жди;

Светлые столбы у солнца – скоро существенно похолодают;

Круги у солнечного диска – к сильным, трескучим морозам;

Много звезд на небе – к холоду. Редкие звезды – к вьюге и непогоде;

Если вы обратили внимание на облака и заметили, что они плывут против ветра, ожидайте снегопад;

Если в доме запотели окна, будет потепление.

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