Забудьте о Лизе и Свете: как правильно эти имена звучат в украинском языке

Сложнее всего со Свєтой

Многие украинцы с самого начала войны переходят на родной язык. Впрочем, иногда с некоторыми его особенностями у ряда граждан могут возникать проблемы. Это касается написания ряда слов, в том числе имен, ведь встречается очень много российских форм, например, Лиза, Таня, Лера.

"Телеграф", ссылаясь на редактора Ольгу Васильеву, расскажет, возможно ли украинизировать эти имена. В пример она приводит имя Татьяна.

"Поскольку это имя происходит от греческого Татиана, можно как исключение оставить сокращение по этой полной форме: Таня, Тата", — рассказывает редактор.

Имя Елизавета можно сократить как Люзя, так и Вета. Можно Єля, можно Лизя. Сложнее всего, отмечает автор, со Свєтой. Однако Светлана может быть Світка, Лана, Ланка.

С Еленой радактор советует использовать уменьшенную форму Лена. Необычно, но верно. То же и с Лєрой: Лера.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сказать по-украински "девичник". Ксожалению, в повседневном общении широко используются русизмы и заимствованные слова.