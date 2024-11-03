Как на украинском узнать "обстановку" не смутив всех вокруг, есть несколько вариантов

Ответ удивит некоторых

Многие украинцы с самого начала войны переходят на родной язык. Впрочем, иногда с некоторыми его особенностями у ряда граждан могут возникать проблемы. Так, например, некоторые наши граждане могут избегать использования определенных слов, ведь считают суржиковыми. Однако далеко не всегда это так.

Об этом пишет "Образование 24". Отмечается, что на самом деле слово "обстановка" присуще украинскому языку. При этом оно имеет не одно значение и немало синонимов.

Так, обстановкой вы можете назвать мебель, украшения и предметы быта, которыми обставили помещение или жилье. Также обстановкой называют совокупность условий, в которых что-либо происходит. К примеру, условия жизни кого-либо или положение на месте военных действий и т.д.

Какими словами в украинском можно заменить слово обстановка:

умебльовання;

устатковання;

ситуація;

довкружжя;

обставини;

умови

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сказать по-украински "девичник". Ксожалению, в повседневном общении широко используются русизмы и заимствованные слова.

Также "Телеграф" объяснял, как правильно сказать на украинском языке "не умничай". Это суржик, вместо этого лучше употреблять другие слова, о которых вы могли не знать.