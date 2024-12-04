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Убийца так и не сел в тюрьму: как выглядит могила соратника Януковича Евгения Кушнарева, которого подстрелили на охоте

Автор
Галина Струс
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Евгений Кушнарев погиб во время охоты на Харьковщине
Евгений Кушнарев погиб во время охоты на Харьковщине. Фото Коллаж "Телеграф"

Прошло уже почти 18 лет со дня трагической смерти экс-нардепа Евгений Кушнарева

Евгений Кушнарев — известный украинский политик и общественный деятель, родом из Харьковщины. В 2007 году он трагически погиб на охоте — в него случайно выстрелил депутат Харьковского облсовета Дмитрий Завальный, с которым они вместе охотились. От полученных травм Кушнарев умер в реанимации, не приходя в сознание. Похоронили его на местном кладбище в Харькове.

"Телеграф" расскажет, как выглядит могила Евгения Кушнарева спустя много лет после похорон.

Евгений Кушнарев

Евгений Кушнарев — что о нем известно

Евгений Кушнарев родился 29 января 1951 года в городе Изюм Харьковской области. В свое время он был главой Харьковского горсовета, главой Администрации Президента Украины, председателем Харьковской областной госадминистрации, главой Харьковского областного совета. С 1990 по 1994 год и с 2006 по 2007 год Кушнарев также был народным депутатом Украины.

В декабре 2004 года Евгений Кушнарев создал партию "Новая демократия", которую в 2005 году присоединил к "Партии регионов". В то время политик не поддерживал Оранжевую революцию, а прильнул к команде Януковича. Вскоре после слияния партий Кушнарев стал членом политсовета "Партии регионов". А на парламентских выборах 2006 года возглавлял предвыборный штаб "Партии регионов".

Кушнарев, Янукович

Трагическая смерть политика

В январе 2007 года опытный охотник Евгений Кушнарев отправился на охоту со своими друзьями. Они собрались на охотничьих угодьях "Гай" близ села Красный Шахтер Изюмского района. В числе владельцев угодья был Валерий Завальный, с семьей которого у Кушнарева были дружеские отношения.

На охоту они вышли 16 января. По версии следствия охотники так и не смогли добыть трофеи. Объезжая угодья, Кушнарев вместе с народным депутатом Дмитрием Шенцевым, его помощником Дмитрием Завальным (сыном Валерия Завального) и своим водителем Андреем Порфирьевым заметили, по разным данным, то ли кабана, то ли волка. Они остановились и произвели несколько выстрелов, после одного из которых Кушнарев внезапно упал. Согласно официальной версии, пуля сначала попала в одно из деревьев, а затем отрикошетила в Кушнарева.

Кушнарев могила

Евгений Кушнарев скончался в больнице 17 января 2007 года, не дожив 12 дней до своего 56-летия. По официальной версии следствия, политика случайно ранил депутат Харьковского облсовета Дмитрий Завальный, находившийся вместе с ним на охоте. Однако он так и не понес наказание — Завальный был без суда амнистирован весной 2009 года, уголовное дело закрыто.

Кушнарев могила

Могила Кушнарева — как она выглядит

Евгений Кушнарева похоронили 19 января 2007 года на втором Харьковском кладбище. Его могила размещена рядом с могилой бывшего главы Харьковской обладминистрации Александра Масельского. Спустя некоторое время на могиле экс-нардепа установили памятник с его скульптурой.

Кушнарев могила

На протяжении нескольких лет после смерти Евгений Кушнарева в день годовщины его могилу посещали представители местных властей Харькова. Сообщения об этом регулярно появлялись в средствах массовой информации.

Кушнарев могила

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем запомнился внезапно умерший сельский блогер Юрий Криштоп. Снимал видео с поросятами и застольями.

Теги:
#Убийство #Охота #Могила #Евгений Кушнарев