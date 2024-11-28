Воевала на стороне "ДНР" с 2014 года: как выглядит могила террористки-предательницы Ольги Качуры

Она одна из главных коллаборационисток и предательниц из Донецка

Ольга Качура — известная коллаборантка и предательница, которая с 2014 года воевала против Украины на стороне "ДНР". Летом 2022 года ее ликвидировали, а теперь на ее могиле поставили памятник. В Донецке эту особу очень чтят за "службу Родине", и это странно, ведь она родилась в украинском Донецке и предала свою настоящую Родину.

"Телеграф" расскажет, где похоронена террористка и военная преступница Ольга Качура и как выглядит ее памятник.

Ольга Качура — что известно о жизни предательницы

Ольга Качура родилась в Донецке 12 травня 1970 года. Она коллаборационистка и предательница Украины. Военная преступница носила позывной "Корса" и была деятельницей террористической группировки "ДНР", имеет звание "Герой России", которое получила посмертно. Известно, что она была заместителем командира артиллерийского дивизиона 3 ОМСБр 1 АК ВС РФ.

В свое время Качура окончила военную кафедру Донецкого политехнического института по специальности "разработчик программного обеспечения для систем наведения баллистических ракет". После учебы предательница в течение 16 лет работала в органах МВД Украины. В 2011 году она была уволена с должности начальницы штаба районного отдела милиции в звании подполковника.

Военная преступница "Корса"

В 2014 году, когда Россия начала оккупировать украинские территории на Донбассе, Ольга Качур с позывным "Корса" присоединилась к боевикам Безлера, с которыми участвовала в боях за Славянск. Позже в июле 2014 года Качур доверили управление системами "Град". Тогда она вместе со своими боевиками во время боев за Горловку нанесли украинские опознавательные знаки на свои РСЗО и, пересекая линию фронта, произвели обстрел позиций украинских военных.

В 2015 году "Корса" участвовала в боях за Дебальцево, стоя у руля обстрелов города. А в 2017 году ее дивизион произвел обстрел жилых районов Новолуганского, в результате чего были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Ликвидация Качур и памятник на могиле

В 2022 году, 3 августа, Силы обороны Украины ликвидировали известную террористку Ольгу Качуру, которая в 2014 году предала страну и стала "полковником войск" в так называемой "ДНР". По данным источников, снаряд прилетел прямо в авто предательницы. От полученных травм она погибла на месте. Посмертно ее наградили орденом "Герой России", который Путин лично вручил ее дочери.

Ольгу Качуру похоронили в Донецке на "аллее Героев" кладбища "Донецкое море". Как писали российские пропагандисты, во время церемонии прощания с "Корсой" центр Донецка якобы обстреляли ВСУ.

Известно, что на могиле Качуры в Донецке установили ее бюст. А в российском Новокузнецке установили памятник в полный рост с ее лицом. Он стал частью мемориального комплекса защитникам Донбасса, который почему-то появился в Новокузнецке. К слову, мы писали, что на этот памятник из бюджета российского города потратили более миллиарда рублей. А местные жители выражали возмущение, зачем в городе мемориал защитникам Донбасса.

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