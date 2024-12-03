Служил в ВСУ, но предал Украину: как выглядит могила боевика Гиви, которого подорвали в собственном кабинете

Он был сержантом Вооруженных сил Украины, но стал боевиком "ДНР"

Михаил Толстых — известный боевик и военный преступник, который после начала оккупации Донбасса стал известным под позывным "Гиви". В свое время он служил в Вооруженных силах Украины, но предал свою родину и перекинулся на сторону оккупантов. А в 2017 году был ликвидирован при загадочных обстоятельствах.

"Телеграф" расскажет, как выглядит могила боевика и военного преступника Гиви в Донецке.

Гиви и Моторола. Фото: Getty Images

Михаил Толстых — как выглядит могила предателя

Михаил Толстых с позывным Гиви родился 19 июля 1980 года в Иловайске в Донецкой области. Известно, что в период 1998-2000 годов он проходил службу в Вооруженных силах Украины и окончил ее в звании сержанта. До начала российской оккупации Донбасса Михаил Толстых работал охранником в супермаркете, промышленным альпинистом, водителем дизельного погрузчика.

А уже с мая 2014 года стало известно, что Гиви встал на сторону российских оккупантов и начал воевать против ВСУ. Известно, что он участвовал в боях за Иловайск и за Донецкий аэропорт.

Тем временем в в 2016 году Военная прокуратура Украины открыла против Толстых несколько уголовных дел. Ему инкриминировали терроризм, соучастие в ведении агрессивной войны, жестокое обращение с военнопленными, незаконное лишение свободы или похищение человека и тд.

Уже в 2017 году Гиви был ликвидирован. Это произошло утром 8 февраля в Макеевке через подрыв в собственном кабинете. Ликвидация Гиви остается загадочной, так как никто не взял на себя ответственность за ее произведение — ни украинские, ни российские спецслужбы.

Военный преступник и террорист Михаил Толстых был похоронен в Донецке на кладбище Донецкое море. Рядом с ним на кладбище лежат и другие боевики "ДНР", среди которых известный террорист Моторола.

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