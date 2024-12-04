Вбивця так і не сів у в’язницю: як виглядає могила соратника Януковича Євгена Кушнарьова, якого підстрелили на полюванні

Минуло вже майже 18 років від дня трагічної смерті екс-нардепа Євгена Кушнарьова

Євген Кушнарьов — відомий український політик та громадський діяч, який родом із Харківщини. У 2007 році він трагічно загинув на полюванні — у нього випадково вистрілив депутат Харківської облради Дмитро Завальний, з яким вони разом полювали. Від отриманих травм Кушнарьов помер у реанімації, не приходячи до тями. Поховали його на місцевому цвинтарі у Харкові.

"Телеграф" розповість, як виглядає могила Євгена Кушнарьова через багато років після похорону.

Євген Кушнарьов — що про нього відомо

Євген Кушнарьов народився 29 січня 1951 року у місті Ізюм Харківської області. Свого часу він був головою Харківської міськради, головою Адміністрації Президента України, головою Харківської обласної держадміністрації, головою Харківської обласної ради. З 1990 по 1994 рік та з 2006 по 2007 рік Кушнарьов також був народним депутатом України.

У грудні 2004 року Євген Кушнарьов створив партію "Нова демократія", яку у 2005 році приєднав до Партії регіонів. На той час політик не підтримував Помаранчеву революцію, а припав до команди Януковича. Незабаром після злиття партій Кушнарьов став членом політради Партії регіонів. А на парламентських виборах 2006 року очолював передвиборчий штаб Партії регіонів.

Трагічна смерть політика

У січні 2007 року досвідчений мисливець Євген Кушнарьов вирушив на полювання зі своїми друзями. Вони зібралися на мисливських угіддях "Гай" поблизу села Червоний Шахтар Ізюмського району. Серед власників угіддя був Валерій Завальний, із сім’єю якого Кушнарьов мав дружні стосунки.

На полювання вони вийшли 16 січня. За версією слідства, мисливці так і не змогли здобути трофеї. Об’їжджаючи угіддя, Кушнарьов разом із народним депутатом Дмитром Шенцевим, його помічником Дмитром Завальним (сином Валерія Завального) та своїм водієм Андрієм Порфир’євим помітили, за різними даними, чи то кабана, чи то вовка. Вони зупинилися і зробили кілька пострілів, після одного з яких Кушнарьов раптово впав. Згідно з офіційною версією, куля спочатку потрапила в одне з дерев, а потім відрикошетила у Кушнарьова.

Євген Кушнарьов помер у лікарні 17 січня 2007 року, не доживши 12 днів до свого 56-річчя. За офіційною версією слідства, політика випадково поранив депутат Харківської облради Дмитро Завальний, котрий перебував разом із ним на полюванні. Однак він так і не був покараний — Завального було без суду амністовано навесні 2009 року, кримінальну справу закрито.

Могила Кушнарьова — як вона виглядає

Євгена Кушнарьова поховали 19 січня 2007 року на другому Харківському кладовищі. Його могила розміщена поряд із могилою колишнього голови Харківської обладміністрації Олександра Масельського. Через деякий час на могилі екснардепа встановили пам’ятник із його скульптурою.

Протягом кількох років після смерті Євгена Кушнарьова в день річниці його могилу відвідували представники місцевої влади Харкова. Повідомлення про це регулярно з’являлися у засобах масової інформації.

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