Скандалы с питанием для армии будут продолжаться, — представитель антикорсовета при Минобороны

Одной из причин поставки некачественных продуктов Николаенко назвала тот факт, что в начале года ГОТ существенно снизил штрафные санкции для поставщиков

Представительница антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко подтвердила возможность завышения цен со стороны поставщиков питания на тендерах Государственного оператора тыла, а также сообщила, что поставки некачественных продуктов для ВСУ могут произойти и в будущем. Среди причин – уменьшение штрафных санкций для поставщиков, а также возвращение внеконкурсного отбора поставщиков без тендерных процедур и вне системы "Прозорро". Об этом Николаенко рассказала в своей колонке на "Украинской правде" под заголовком "Почему скандалы с питанием для армии будут продолжаться".

Николаенко отреагировала на сообщение СМИ о том, что при отборе нового поставщика продовольствия в Донецкую область ГОТ отклонил предложение одной из компании, которая была ниже на 86 млн грн от предложения компании, которая в итоге получила контракт. Речь идет о компании ООО "Трейд Гранит Инвест", которую ГОТ отстранил от поставок на основании публикации в СМИ о якобы некачественных мясных консервах, и ООО "Контракт Продрезерв 5", которая заменила этого поставщика, при этом стоимость пищевого набора в результате увеличилась со 108 до 120 гривен.

По словам Николаенко, на последних торгах начальной цена сутокдачи (трехразового питания военного) была 150 гривен.

"Можете ли вы питаться день за 150 гривен? Очевидно, за эти деньги вы купите пачку сосисок, какую-то крупу и скажем банку маринованных огурцов. Ваша еда будет несбалансированной и однообразной. За 110 гривен эта картина будет еще хуже", — сказала она.

Одной из причин поставки некачественных продуктов Николаенко назвала тот факт, что в начале года ГОТ существенно снизил штрафные санкции для поставщиков – лишь 0,1% за просрочку поставки до 10 дней, и только 20% за непоставленный товар, тогда как в 2023 году, еще до создания ГОТ, при нарушении условий договора по срокам поставки штраф составлял 100%.

"Почему ГОТ пошел на уменьшение штрафов? Государственный оператор тыла мотивировал свое решение тем, что в предыдущие годы эти штрафы все равно никто не взимал, — пояснила Николаенко. – Это все привело к тому, что упало качество поставленных продуктов. Но точно ли это уничтожает коррупцию или просто переводит ее на другой уровень?

Кроме того, говорит Николаенко, ГОТ планировал использовать "черный список" и не допускать к торгам компании, к которым применены оперативно-хозяйственные санкции. Но 27 ноября по иску "Трейд Гранит инвест" суд запретил подобные "черные списки".

Также Николаенко подтвердила наличие так называемого Механизма рамочных соглашений, которое начал практиковать ГОТ и по которому его обвиняют в коррупции. По словам представительницы антикорсовета при МО, этот механизм позволяет ГОТ в случае, если какая-либо компания проваливает поставки, прекратить с ней работу, не объявлять новый тендер и найти нового поставщика за один день. Напомним, что ДОТ создан именно для того, чтобы прекратить практику избрания поставщиков в ручном режиме и вывести торги на "Прозорро".

"Объективно у этого поставщика ("Контракт Продрезерв 5") цена выше", — сказала Николаенко и отметила, что договоры между ним и ДОТ действительно отсутствуют в системе "Прозорро".

Она считает, что на самом деле проблема не в более высокой цене продукты, а в том, чтобы иметь четкий критерий, почему первую компанию сняли с поставок.

При этом Николаенко уверена, что "сама по себе замена одного поставщика на другого с более высокой ценой – это еще не коррупция, это в основном объективный процесс". По ее прогнозам, поставки некачественных продуктов для ВСУ после этого не прекратятся.