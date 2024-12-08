Скандали з харчуванням для армії триватимуть, - представниця антикорради при Міноборони

Однією з причин постачання неякісних харчів Ніколаєнко назвала той факт, що на початку року ДОТ суттєво знизив штрафні санкції для постачальників

Представниця антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко підтвердила можливість завищення цін з боку постачальників харчування на тендерах Державного оператора тилу, а також повідомила, що постачання неякісних харчів для ЗСУ може статися і в майбутньому. Серед причин — зменшення штрафних санкцій для постачальників, а також повернення позаконкурсного відбору постачальників без тендерних процедур і поза системою "Прозорро". Про це Ніколаєнко розказала у своїй колонці на "Українській правді" під заголовком "Чому скандали з харчуванням для армії триватимуть".

Ніколаєнко відреагувала на повідомлення ЗМІ про те, що під час відбору нового постачальника харчів у Донецьку область ДОТ відхилив пропозицію однієї з компанії, яка була нижча на 86 млн грн від пропозиції компанії, яка у підсумку отримала контракт. Мова йде про компанію ТОВ "Трейд Граніт Інвест", яку ДОТ відсторонив від постачання на підставі публікації у ЗМІ про нібито неякісні м’ясні консерви, та ТОВ "Контракт Продрезерв 5", яка замінила цього постачальника, при цьому вартість харчового набору в результаті збільшилась зі 108 до 120 гривень.

За словами Ніколаєнко, на останніх торгах початковою ціна дободачі (триразового харчування військового) була 150 гривень.

"Чи можете ви харчуватись день за 150 гривень? Вочевидь, за ці гроші ви купите пачку сосисок, якусь крупу і скажімо банку маринованих огірків. Ваша їжа буде незбалансована і одноманітна. За 110 гривень ця картина буде ще гіршою", — сказала вона.

Однією з причин постачання неякісних харчів Ніколаєнко назвала той факт, що на початку року ДОТ суттєво знизив штрафні санкції для постачальників – лише 0,1% за прострочення поставки до 10 днів, і лише 20% за непоставлений товар, тоді як у 2023 році, ще до створення ДОТ, при порушенні умов договору щодо термінів постачання штраф складав 100 %.

"Чому ДОТ пішов на зменшення штрафів? Державний оператор тилу мотивував своє рішення тим, що в попередні роки ці штрафи все одно ніхто не стягував, — пояснила Ніколаєнко. – Це все призвело до того, що впала якість поставлених продуктів. Але чи точно це знищує корупцію чи просто переводить її на інший рівень?".

Крім того, каже Ніколаєнко, ДОТ планував використовувати "чорний список" і не допускати до торгів компанії, до яких застосовані оперативно-господарські санкції. Але 27 листопада за позовом "Трейд Граніт інвест" суд заборонив подібні "чорні списки".

Також Ніколаєнко підтвердила наявність так званого Механізму рамкових угод, яку розпочав практикувати ДОТ і через який його звинувачують в корупції. За словами представниці антикорради при МО, цей механізм дозволяє ДОТ в разі, якщо якась компанія провалює постачання, припинити з нею роботу, не оголошувати новий тендер та знайти нового постачальника за один день. Нагадаємо, що ДОТ було створено саме для того, аби припинити практику обрання постачальників у ручному режимі і вивести торги на "Прозорро".

"Об’єктивно в цього постачальника ("Контракт Продрезерв 5") ціна вище", — сказала Ніколаєнко і зазначила, договори між ним та ДОТ дійсно відсутні в системі "Прозорро".

Вона вважає, що насправді проблема не у вищій ціні харчі, а в тому, щоб мати чіткий критерій, чому першу компанію зняли з постачання.

При цьому Ніколаєнко впевнена, що "сама по собі заміна одного постачальника на іншого з вищою ціною – це ще не корупція, це здебільшого об’єктивний процес". За її прогнозами, постачання неякісних харчів для ЗСУ після цього не припиняться.