Действительно ли "Глобино" не знало о российском происхождении своей оболочки?

Переход на посредника из Латвии после начала войны, вероятно, мог быть лишь попыткой скрыть происхождение оболочки

Обыски СБУ на "Глобинском мясокомбинате" и дальнейшие подозрения по поставкам колбасной оболочки из России под латвийской маркировкой вызвали значительный общественный резонанс. В этом материале мы собрали факты, заявления компании и аналитические данные, чтобы понять, могла ли компания не знать о реальном происхождении продукции.

Что известно о деле?

27 ноября СБУ провела обыски на "Глобинском мясокомбинате". В ходе расследования было выдвинуто предположение, что колбасная оболочка типа "Amiflex T-3 Print" может иметь российское происхождение, а ее настоящим производителем, скорее всего, является компания "Атлантис-Пак" из Ростова-на-Дону. Однако в таможенных документах указан латвийский производитель SIA "DCL".

Согласно оперативным данным, продукция, о которой идет речь, внешне напоминает продукцию "Атлантис-Пак" и "Amiflex T-3 Print", а сама схема с фиктивной маркировкой, вероятно, преследовала цель обойти санкционные ограничения. Также следствие считает, что оболочка реализовывалась через аффилированные предприятия, изменявшие ее классификацию в налоговых документах.

Позиция компании "Глобино"

Марина Кузьминская, которая в разговоре с изданием представилась руководителем отдела маркетинга "Глобино", заявила, что компания не фигурант уголовного производства. "Пока нет никакого уголовного производства в отношении группы компаний "Глобино" и ни одного предприятия, которое входит в эту группу. СБУ обращалась к нам с запросом на временный доступ к документам", – отметила она.

Впрочем, имеющиеся в редакции документы подтверждают, что ООО "Глобинский мясокомбинат" является стороной в уголовном производстве, открытом по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 111-2 УК Украины Пособничество государству-агрессору.

Кузьминская признала сотрудничество с поставщиком, который фигурирует в деле, и подчеркнула: "У нас есть все необходимые документы, подтверждающие, что страна происхождения этой оболочки – Латвия, а не Россия. Откуда фактически завозится оболочка я не знаю, мы не можем физически контролировать каждого поставщика". Далее Марина добавляет, что до полномасштабного вторжения эта оболочка завозилась через Беларусь.

Это вызывает вопрос: достаточно ли было полагаться только на документы, учитывая обстоятельства, предшествующие полномасштабному вторжению?

Могла ли компания не знать?

Одним из ключевых факторов, подвергающих сомнению заявления "Глобино" о незнании реального происхождения продукции, является уникальность закупаемой производство оболочки. Российская компания "Атлантис-Пак" имеет два патента на гофрированную влагобарьерную оболочку и формованную барьерную пленку, а также на способы их изготовления. То есть, эти разработки эксклюзивны.

Учитывая уникальность продукции, а также "Глобино" закупала ее и до полномасштабного вторжения, компания вряд ли могла не знать, что ее производит только одна компания — "Атлантис-Пак". Переход на посредника из Латвии после начала войны, вероятно, мог быть лишь попыткой скрыть происхождение оболочки, поскольку смена поставщика не устраняет факт монопольного производства этой продукции.

В условиях санкционного законодательства и войны многие украинские компании вводят дополнительные проверки своих поставщиков, чтобы исключить сотрудничество с российскими предприятиями. В этом контексте действия "Глобино" вызывают вопросы надлежащего контроля цепей поставки. Очевидно, что в данном случае было достаточно информации для более тщательного анализа.

Маркеры пророссийских нарративов в маркетинговой политике

Сохранение названия Глобино вместо Глобино стало еще одним предметом обсуждения. Несмотря на официальное название города, компания продолжает использовать вариант, ассоциирующийся с российским контекстом. Кузьминская объяснила это узнаваемостью бренда: "Мы приняли решение, что не будем менять бренд, потому что это не обязательно является отсылкой к русскому языку, это также может быть намеренно изменена одна буква, чтобы не быть созвучными с названием города".

Кроме того, компания сталкивалась с критикой из-за задержек в переименовании таких продуктов, как "московская колбаса" и "российский сыр". Хотя, в конце концов, смена названий была выполнена, этот процесс длился значительно дольше, чем у других украинских брендов.

Как реагируют другие компании?

Многие украинские компании адаптировали свои маркетинговые стратегии к новым реалиям. К примеру, бренд "Простоквашино" сменил название на "Просто наше", подчеркивая свою национальную идентичность. Другие бизнесы внедряют системы контроля, позволяющие четко отслеживать происхождение сырья даже в сложных цепях поставки.

Ситуация с "Глобино" выявила ряд важных вопросов по прозрачности бизнеса в Украине. Несмотря на уверения руководства, остаются сомнения в том, достаточно ли компания сделала для проверки своих поставщиков. Маркетинговые решения также вызывают неоднозначную реакцию, в частности, в контексте осознания национальной идентичности.

По данным нашего издания, СБУ продолжает расследование, проводимое в соответствии со статьей 111-2 Уголовного кодекса Украины. Его результаты станут важным сигналом для бизнеса, какой уровень ответственности ожидают потребители и государство в военное время.