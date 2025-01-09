"Лукашенко понимает": генерал рассказал, что будет, если Беларусь нападет на Украину

Лукашенко хочет подать России сигнал

Беларусь может наращивать военное присутствие у границ Украины из-за предстоящих президентских выборов в стране. Вероятность прямой эскалации остается незначительной.

Об этом "Телеграфу" рассказал основатель Благотворительного Фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

"Несмотря на то, что там происходит, Лукашенко готовится к выборам, скорее всего, перевыборов. Эта его искусственная легитимация привела к тяжелым последствиям для Беларуси как государства и для народа. С его точки зрения, чтобы не допустить каких-либо отклонений от тех планов, которые он там построил, нужно и страховаться, и показывать своему народу, и союзнику в лице Путина, что он делает все необходимое. Поэтому завели эти войска, хотя они существенно что-то добавить, видимо, вряд ли смогут", — отметил Романенко.

Он считает незначительной возможность начала реальных боевых действий со стороны белорусских военных. По мнению эксперта, Лукашенко понимает, что в случае эскалации он вообще перечеркнет будущее и свое, и своих детей.

Романенко отметил, что за ситуацией на украинско-белорусской границе нужно следить. По его словам, Силы обороны Украины готовились к подобным сценариям на севере, и это может стать залогом того, что Беларусь не пойдет на эскалацию, несмотря на давление со стороны главы России Владимира Путина.

Напомним, в июле 2024 года белорусских пограничников переводили на усиленный вариант несения службы у границы с Украиной. Также войска ПВО и ВВС Беларуси и России приводили в высокую боеготовность.

Ранее "Телеграф" писал, что Лукашенко просил Зеленского нанести удар по важному объекту в Беларуси. Так он извинялся перед Украиной за то, что российские ракеты били с территории Беларуси.