Украина может не получить новые Iris-T из-за решения Шольца. Что известно

Канцелярия Шольца неофициально отклонила эту инициативу

Украина может не получить дополнительные системы противовоздушной обороны Iris-T и другое вооружение из-за позиции Олафа Шольца. Канцлер Германии не поддерживает новый пакет военной помощи на три миллиарда евро.

Министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус начали подготовку этого пакета еще в ноябре 2024 года после распада правительственной коалиции. Немецкие чиновники хотят одобрить дополнительное финансирование до выборов в Бундестаге 23 февраля, пишет издание Der Spiegel.

Как сообщается, немецкие военные эксперты, которые занимаются вопросами помощи Украине, уже подготовили список необходимого вооружения. В него вошли три зенитных батареи Iris-T с боеприпасами, дополнительные ракеты для систем Patriot, десять колесных гаубиц и артиллерийские снаряды.

Однако в начале года канцелярия Шольца неофициально отвергла эту инициативу. Издание отмечает, что в команде канцлера не видят потребности в срочном выделении средств, поскольку в этом году у Украины достаточно немецкого финансирования.

В то же время Бербок и Писториус отмечают срочность помощи из-за ухудшения ситуации на фронте. По их данным, российские войска ускорили наступление, а украинская армия потеряла важные оборонительные позиции. Дополнительным аргументом стала неопределенность дальнейшей поддержки Украины со стороны США после победы Дональда Трампа.

По словам Der Spiegel, предыдущий бюджет на 2025 год предусматривает около 4 млрд евро на военную помощь. Также Украина может использовать кредит в 50 миллиардов долларов от стран G7, предоставленный за счет доходов от замороженных российских активов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Писториус сказал, сколько IRIS-T Украина получит в 2025 году. Все поставки систем ранее анонсировались правительством Германии.