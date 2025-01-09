"Из князи — в грязи". Как путинскую Россия опускают от супердержавы до регионального государства

5-7 лет санкций фактически похоронили российскую космическую отрасль

Экономические санкции Запада, наложенные на Россию за вторжение в Украину, не дают мгновенного эффекта, однако постепенно приводят к технологическому отставанию РФ, делают ее неконкурентоспособной на мировых рынках.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал политический аналитик Игорь Тышкевич. Он объяснил, как нехватка технологий превращает супердержаву в государство региональное, чего так опасается российских диктатор Владимир Путин.

— У нас многие рассчитывают, что когда [введены] санкции — экономика "посыплется", — говорит эксперт. — Это не так работает: любая экономика адаптируется к внешнему давлению. Соответственно есть два санкционных шока. Первый — когда теряешь рынки и поставщиков — это от 12 до 18 месяцев. Если экономика не "посыпалась", нашла новые рынки и адаптировалась — тогда государство может показывать даже рост экономики.

Второй санкционный — т.н. "технологический" — шок приходит через 5-7 лет, объясняет Игорь Тышкевич. Если нет технологического обновления — себестоимость товаров становится выше, а неконкурентоспособное производство не может воспроизводить даже технологические образцы, которые были раньше.

— Очень простой пример: российская космическая программа, — говорит аналитик. — На ракетное топливо и ракетные двигатели начали накладывать санкции на рубеже 2010-2011 годов (то есть задолго до 2014-го, когда Россия оккупировала Крым и часть Донбасса. — Ред.), это "кубинский" и "иранский" пакеты. А в 2017 году было много аварий с ракетоносителем "Протон-М", когда оказалось, что из 72-х двигателей, произведенных для этих ракет, все 72 были бракованными. А почему? А потому что нет технологии, нет оборудования…

По словам эксперта, россияне признают, что нехватка технологий представляет угрозу их экономике.

— Если посмотреть программы развития [еще до полномасштабного вторжения 2022 года] нефтегазовой и машиностроительной отрасли, логистической инфраструктуры, которые принимают на уровне российского правительства и профильных министерств, то в преамбуле говорится: мы должны через некоторое время (2026-2027 гг.) выйти из технологического кризиса за счет сотрудничества с другими

Но вопрос для России — как выйти из войны? С одной стороны — выход из-под санкций, а с другой — если ты выходишь просто как региональное государство, то технология — штука дорогая, и технологическое сотрудничество может и не начаться. А если выходишь как супердержава из определенной зоны ответственности в мире, то тебе легче перейти к технологическому сотрудничеству. Поэтому для Путина это связано друг с другом, — заключает Игорь Тышкевич.

Напомним, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус объяснил "Телеграфу", как Путин поставил крест на экономике России и назвал три индикатора.