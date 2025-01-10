В Донецке раздалось несколько мощных взрывов: куда прилетело и какие последствия (фото, видео)

Сообщают о трех раненых

В Донецке произошел обстрел района Шахтерской площади. В результате инцидента пострадали три человека, сообщают местные источники.

По имеющейся информации, попадание зафиксировано по супермаркету "Молоко". Также пострадали предприятия "Байкал".

На обнародованных видео и фото с места происшествия видны значительные повреждения здания супермаркета, выбитые окна и поврежденные автомобили. На месте также зафиксированы обломки, вероятно, ракеты. После взрывов наблюдалось задымление.

Шахтерская площадь находится в центральной части Донецка. Это важный узел города, где традиционно большое скопление людей из-за расположения торговых объектов и остановок общественного транспорта.

По предварительным данным, в результате обстрела также повреждена близлежащая инфраструктура. На месте работают соответствующие службы.

Напомним, что Донецк находится очень близко от линии фронта. До некоторых его окрестностей от линии боевых действий всего 20 километров.

Также ранее "Телеграф" рассказывал, что в Донецке раздалось шесть взрывов. Тогда сообщали о прилете в большую больницу.