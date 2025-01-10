Хотела сэкономить? В Киеве женщину поймали на краже брендовой одежды

Замыслу помешала охрана

В Киеве женщина пыталась украсть брендовые вещи из гипермаркета "Эпицентр". Приговор злоумышленницы огласил Дарницкий районный суд.

Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений. В нем говорится, что женщина взяла с полок магазина двое штанов и два джемпера бренда New Balance на общую сумму 5 597 гривен.

Она спрятала товар в свой рюкзак и, не рассчитавшись на кассе, направилась к выходу. Однако его задержали работники охраны.

На судебном заседании женщина признала свою вину и искренне раскаялась. Она объяснила, что совершила кражу впервые и больше такого не допустит. Женщина также рассказала, что воспитывает двоих малолетних детей и просила предоставить ей шанс исправиться без заключения.

Решение суда

Суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. Ей было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Однако на основании ст. 75 УК Украины, ее освободили от отбывания наказания с испытанием сроком 1 год 10 месяцев.

На женщину возложены следующие обязанности:

периодически появляться для регистрации в орган пробации;

уведомлять орган пробации об изменении места жительства, работы или обучения;

не выезжать за пределы Украины без согласования с органом пробации.

Ранее "Телеграф" писал, что две киевлянки обокрали "Эпицентр" и получили срок. По данным следствия, двое обвиняемых действовали по предварительному сговору, совершив по меньшей мере шесть краж из торгового зала магазина.