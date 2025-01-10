Хотела сэкономить? В Киеве женщину поймали на краже брендовой одежды
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Замыслу помешала охрана
В Киеве женщина пыталась украсть брендовые вещи из гипермаркета "Эпицентр". Приговор злоумышленницы огласил Дарницкий районный суд.
Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений. В нем говорится, что женщина взяла с полок магазина двое штанов и два джемпера бренда New Balance на общую сумму 5 597 гривен.
Она спрятала товар в свой рюкзак и, не рассчитавшись на кассе, направилась к выходу. Однако его задержали работники охраны.
На судебном заседании женщина признала свою вину и искренне раскаялась. Она объяснила, что совершила кражу впервые и больше такого не допустит. Женщина также рассказала, что воспитывает двоих малолетних детей и просила предоставить ей шанс исправиться без заключения.
Решение суда
Суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. Ей было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Однако на основании ст. 75 УК Украины, ее освободили от отбывания наказания с испытанием сроком 1 год 10 месяцев.
На женщину возложены следующие обязанности:
- периодически появляться для регистрации в орган пробации;
- уведомлять орган пробации об изменении места жительства, работы или обучения;
- не выезжать за пределы Украины без согласования с органом пробации.
Ранее "Телеграф" писал, что две киевлянки обокрали "Эпицентр" и получили срок. По данным следствия, двое обвиняемых действовали по предварительному сговору, совершив по меньшей мере шесть краж из торгового зала магазина.