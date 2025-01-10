Российский мазут с Черного моря добрался уже и до Одесчины, но необычным способом (фото)

Пострадавших птиц заметили 9 января

На территорию национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области в четверг, 9 января прилетели птицы, вымазанные мазутом, разлившимся из затонувших в середине декабря у Керченского пролива российских танкеров. По всей вероятности, птицы прилетели с места аварии.

Грустные фото опубликовал в Facebook доктор биологических наук и начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев. Он уточнил, что пострадавшие птицы — пирникоза и баклан.

Загрязненная мазутом пирникоза

Птица, вероятно, добралась до Одесчщины с места аварии

"А вот и к нам вчера (9 января, — ред.) уже прилетели частично обмазанные мазутом птицы. Большая пирникоза, которая была найдена в Национальный природный парк "Тузловские лиманы", частично обмазанная мазутом, предположительно прилетела с места аварии. Известно, что большая пирникоза летает быстро махая крыльями и может пролететь большое расстояние. Наблюдали мы и за большим бакланом, который был в таком же состоянии, как и пирникоза, но достать его из воды было невозможно", — рассказал ученый.

Оперение пирникозы в мазуте

Птица является одной из многих, страдающей экологической бедой.

Нацпарк "Тузловские лиманы" расположен на территории Белгород-Днестровского района Одесчины. Он простирается вдоль побережья Черного моря и включает 13 морских лиманов, среди которых Шаганы, Алибей, Бурнас и ряд мелких лагун. Экосистема с 1996 года является частью Рамсарских угодий Украины, имеющих статус природоохранной территории.

Общая площадь лиманов составляет 206 кв. км. От моря лиманы отделены песчаной косой длиной 29 км и 60-400 м в ширину. Эко-активисты называют Тузловские лиманы "роддомом" рыб Черного моря. Заболоченные участки, заросшие солестойкой растительностью, являются идеальным местом для нереста рыб и гнездования сотен видов птиц, многие из которых – краснокнижные. На лиманах останавливаются перелетные птицы.

Как сообщал "Телеграф", спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук предупредил, что мазут, попавший в воду в результате аварии танкеров "Волганефть-212" и "Волганефть-239", может достичь южных портовых городов Украины. В частности, мазут может добраться до Одессы и даже Николаева по Днепро-Бугскому лиману.

В то же время в Миндовкилля считают, что вероятность распространения мазута на побережье Одесской области и загрязнения пляжей сейчас низкая. Однако ситуация у побережья Крыма стремительно меняется.