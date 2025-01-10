Выходные могут быть не тихими: прогноз по магнитным бурям

В конце недели наша планета будет страдать от слабого геомагнитного шторма

На Земле царит средняя магнитная буря, которая ненадолго затихнет, но потом возобновит свою силу. Однако другие ученые говорят, что нет факторов, которые бы могли спровоцировать штормы в эти дни.

Как сообщили астросиноптики с сайта исследования космической погоды Spaceweather, в ближайшие дни ни один СМЕ не создаст магнитных бурь на Земле. Но этот прогноз может быть ложным, если два появившихся на светиле солнечных пятна быстро вырастут и начнут создавать вспышки.

Магнитные бури на Земле в течение 10-12 января

Как говорится в прогнозе Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 10 января, на Земле держится средняя магнитная буря в 4 балла. Уже 11 января ее мощность снизится. Однако в воскресенье, 12 января, снова прогнозируется "оранжевый" геомагнитный шторм.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину возвращаются морозы. Местами показатели на термометрах опустятся до -11 градусов.