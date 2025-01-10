Курс стремительно растет и бьет новые рекорды: что будет с долларом в течение 2025

В текущем году курс американской валюты постепенно, вероятно, вырастет до 47 гривен

В 2025 году курс доллара может вырасти до рекордной отметки. Аналитик прогнозирует, что в течение года на рынке будет происходить курсовое ралли, ведь сначала показатели будут расти, потом на время все стабилизируется, однако после этого все возобновится.

Национальная валюта будет обесцениваться в течение первого полугодия, однако во втором может произойти стабилизация, если будет хороший урожай и активность аграрного сектора. После того, осенью, снова, вероятно, начнется удорожание доллара, хотя уже и не так активно, как рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии "РБК-Украина".

Он прогнозирует, что курс доллара может вырасти до 43-44 гривен и летом стабилизируется на уровне 45 гривен. Но уже в конце 2025 года показатели возрастут до 47 гривен.

Курс доллара в Украине по состоянию на 9 января

По данным портала "Минфин", в пятницу, 10 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 42,20 грн (покупка) и 42,90 (продажа). Наличный курс — 42,95 (покупка) и 43,05 (продажа). Вместе с тем официальный курс Национального банка Украины составляет 42,2825 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой курс доллара ожидать украинцам в ближайшие четыре года.