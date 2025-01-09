Трамп положил глаз на Гренландию. Мы узнали, как на это реагируют в Дании и на самом острове

Сами гренландцы, похоже, не верят в обещания президента США.

Избранный президент США Дональд Трамп все активнее настаивает на том, что Америка должна взять под контроль остров Гренландия, ныне являющийся автономной территорией в составе Дании. И который не выставлен на продажу, как бы того ни хотелось следующему хозяину Белого Дома.

Последние дни риторика Трампа ужесточилась, когда он отказался исключить использование военных или экономических действий для взятия под контроль Гренландии.

Международный обозреватель "Телеграфа" Ольга Кириллова проанализировала, как на заявления Трампа реагируют в самой Дании.

"Гренландия не продается"

Датская премьер-министр Мэтте Фредериксен назвала США "важнейшим и ближайшим" союзником Дании. И заявила, что не верит в возможность использования Штатами силы для установления контроля над островом.

"У меня не хватает воображения, чтобы представить, что мы дойдем до этого", — отметила она.

Примечательно, что вечером 9 января Фредериксен созвала всех лидеров партий в датский парламент Фолькетинг на брифинг по ситуации вокруг Гренландии.

"Это редкий случай, когда датская премьер-министр делает такое шаг, но еще реже случай, что Соединенные Штаты не исключают возможности военных действий в отношении другого члена НАТО", — пишут СМИ.

Датские политики не скрывают возмущения заявлениями следующего главы Белого дома.

"Я считаю, что это выходит за рамки того, что можно ожидать от союзной страны. Мы должны ожидать большего уважения со стороны американцев – как к Гренландии, так и к Дании. Идея диктовать условия относительно непродающейся страны абсолютно неприемлема", — заявил Расмус Ярлов, представитель Консервативной народной партии Дании.

Депутат от партии "Инуит Атакватигиит" Айя Хемниц, представляющая Гренландию в датском парламенте, так же резко раскритиковала желание Трампа получить контроль над островом:

"Это неуважение, когда кто-то думает, что может купить Гренландию таким образом. Такое решение может принимать исключительно Гренландия и ее народ. Гренландия не выставлена на продажу. Гренландия никогда не продавалась, и пока я остаюсь ее избранным представителем, она никогда не будет выставлена на продажу", — заявила Хемниц.

В то же время премьер Гренландии Муте Эгеде призвал все стороны к единству.

"Я понимаю, что граждане могут быть обеспокоены, и именно сейчас важно, чтобы мы держались вместе, отложили все внутренние разногласия и продолжали работать совместно. Мы также должны помнить о наших международных партнерствах и соглашениях, на которые мы можем положиться, и которые нужно развивать, в частности, с США. Мы союзники, и это наш основной подход", — сказал чиновник.

Наряду с давлением со стороны новой администрации в Вашингтоне, в самой Гренландии на апрель запланированы выборы парламента, что подливает масла в огонь.

"Политические партии готовятся к избирательной кампании и обычно в таких условиях могут возникать напряженные ситуации внутри страны", — описывают гренландские медиа.

"Мы небольшое сообщество, и важно, чтобы даже во время избирательной кампании, когда партии демонстрируют свои отличия, мы объединились ради нашей страны и ее будущего. Паниковать из-за текущей ситуации не стоит", — отмечает Муте Эгеде.

Король Дании Фредерик X на фоне заявлений Трампа шокировал некоторых историков, сменив королевский герб так, чтобы на нем через изображения полярного медведя и барана более отчетливо отражались Гренландия и Фарерские острова соответственно. Такой шаг некоторые назвали явным троллингом и осуждением намерений американца.

Ранее король делал четкое заявление о намерении сохранить все автономные датские территории и бывшие колонии в составе своей страны.

Новый дизайн (справа) содержит большого полярного медведя и барана, символизирующих Гренландию и Фарерские острова. Источник: Kongehuset.dk

"Тревожные звоночки"

Датское издание Politiken со ссылкой на экспертов пишет: хотя заявления Дональда Трампа о возможности введения пошлин на датские товары для давления из-за Гренландии "вызвали значительное возмущение", вероятность реализации такой идеи чрезвычайно низка.

"По нескольким причинам совершенно маловероятно, что Трамп введет пошлины именно на датские товары в результате этого гренландского вопроса. Это просто не имело бы смысла", — говорит инвестиционный экономист Пер Хансен.

В статье говорится, что Дания является частью Европейского союза, который функционирует как единая таможенная зона. Если Трамп введет пошлины против Дании, это будет автоматически касаться всего ЕС, который, по словам экспертов, действует как единый фронт в таких ситуациях.

Датский журналист Эспер Тобо-Карлсен публикует материал под названием "Империалистические фантазии Трампа о доминировании — это тревожный сигнал".

"Он создает свой собственный вид гибридной атаки с политическими преследованиями и дезинформацией, угрозами экономических санкций и — на последней пресс-конференции — даже намеком на военную угрозу, которая повисла в воздухе, — описывает медийщик. — Очевидно, что Трамп считает, что сильные государства имеют право давить на более слабые. Другие страны для него – это просто территории на карте, которыми можно "владеть" и торговать, как в предыдущие столетия".

Эспер Тобо-Карлсен напоминает об эпизоде в 2019 году, когда Трамп впервые заговорил о покупке Гренландии и якобы предлагал своим должностным лицам соглашение, согласно которому в обмен на остров Дания могла бы получить Пуэрто-Рико. Об этом эпизоде говорилось в книге Питера Бейкера и Сюзан Глассер "Divider", посвященной первому президентскому сроку республиканца.

Карибское островное государство Пуэрто-Рико имеет статус территории США со своим гражданством, но без полных прав и права голоса на американских выборах. Возможно, именно такую модель Трамп пытается предложить гренландцам. Он обещает им уважение, защиту и процветание.

Но многие пуэрториканцы хорошо помнят, как в 2017 году Трамп прибыл через две недели после разрушительного урагана, чтобы бросить туалетную бумагу пострадавшим жителям. Мэр Сан-Хуана Кармен Юлин Круз назвала это оскорбительным 17-минутным PR-ходом.

Визит сына Дональда Трампа, Дональда Трампа-младшего в Гренландию, в конце концов, длился четыре часа, но и он в основном сводился к съемке видео для соцсетей.

На одном из них было показано, как самолет Трампа заходит на посадку в Гренландии, а в кабине пилотов установлена пластиковая фигурка Трампа-старшего в солнцезащитных очках, кожаной куртке и с оружием", — пишет журналист.

Он добавляет, что в столицах мира прилагают немало усилий, чтобы понять подлинные интересы Трампа. Но нужно быть осторожными и не переусердствовать с этим. В разговоре с упомянутыми Бейкером и Глассер Трамп в присущей ему манере описывал Гренландию просто как "привлекательную недвижимость".

"Я — инвестор в недвижимость, — говорил сам Дональд Трамп. — Я люблю карты. И я всегда говорил: посмотрите на это — это огромная территория. Она должна быть частью США".

Газета Berlingske публикует материал журналиста Якоба Енсена под названием "Мечты Трампа о Великой Америке шокируют датчан. Но мы должны были это предвидеть – все признаки были очевидны".

"Дональд Трамп уже давно увлекается экспансионистской политикой Путина, и это настроение распространилось не только среди правых политиков, но постепенно проникает в сознание американских избирателей. Разрыв между Европой и США растет", — говорится в статье.

Мнение жителей Гренландии

"Датское радио" публикует мнение самих гренландцев о территориальных прихотях президента Соединенных Штатов. Герои репортажа выражают надежду, что Трамп никогда не достигнет своей цели.

"Дональд Трамп много говорит, но его сердце меньше песчинки", — говорит журналистам местная жительница Арнагнуак Хансен.

Она рассказывает, что одной из причин ее взглядов является отношение к меньшинствам в США на протяжении истории.

"Я знаю, как к инуитам и коренным народам относились в США на протяжении истории. Я надеюсь, что этого никогда не случится, и что Дональд Трамп не достигнет того, чего хочет, — добавляет женщина. — Он обещает, что те, кто живет в Гренландии, будут иметь хорошую жизнь, получат лучшую социальную помощь, чем в Дании. Но это большая ложь".

Стоит отметить, что коренной народ Гренландии — инуиты — составляют большинство населения острова. Больше о мотивах Трампа относительно покупки этих территорий читайте в материале "Телеграфа" "Зачем Трампу Гренландия и сможет ли он ее купить? Этого вы точно не знали о покрытом льдом острове".