Миллионный скандал с соратником Кличко и многострадальная "Наталка": кому из киевлян может навредить эта история

Подробности резонансного дела о мошенничестве адвоката-политика

Кроме тысяч киевлян, которые каждый день выбирают парк "Наталка" на Оболони местом отдыха, он почему-то регулярно притягивает к себе различные скандалы. Последний случился в декабре прошлого года, когда адвоката Александра Суханова, главу одесского "Удара", а значит — соратника Виталия Кличко, поймали при получении 900 тыс. долларов . Эти деньги он взял якобы для того, чтобы "порешать" вопрос с арендой участка на берегу Днепра в одной из частей парка "Наталка".

"Телеграф" уточнил подробности этого резонансного дела, в частности, узнал, что грозит Суханову, а также поинтересовался, о каком именно участке может идти речь. Также в этой статье мы расскажем, для кого, кроме Суханова, эта история может иметь негативные последствия.

"Не так поняли…"

Напомним предысторию. 25 декабря прошлого года СБУ сообщила , что задержала руководителя одной из областных организаций известной партии. Который, по данным СБУ, "требовал от частного предпринимателя взятку в 1 млн долларов США". В частности, фигурант гарантировал, что предпринимателю сдадут в аренду участок в рекреационной части Киева близ Днепра, который находится на балансе киевской громады. Адвоката-политика поймали, когда он получил первый транш в размере 900 тысяч долларов.

На фото журналисты быстро узнали Александра Суханова, главу Одесского областного "Удара". Из сообщения Офиса генпрокурора в свою очередь стало известно, что речь идет об участке 0,5 га в парке "Наталка", на котором уже была расположена лодочная станция. Позже суд избрал для Суханова меру пресечения — содержание под стражей.

На первый взгляд, все закончилось хорошо – земля громады сохранена, а "зло" получило по заслугам. Но не все так просто.

Начать стоит с того, что, с формальной точки зрения, полученные Александром Сухановым 900 тысяч долларов – это на самом деле не взятка. В настоящее время ему инкриминируется покушение на совершение преступления по ч. 2 ст. 190 УК — "Мошенничество, совершенное повторно, либо по предварительному сговору группой лиц, либо причинившее значительный ущерб потерпевшему".

В целом, наказание по "мошеннической" статье значительно легче чем по "коррупционно-взяточнической". Следовательно, даже в случае признания Суханова виновным, он может отделаться всего лишь штрафом или исправительными работами. В худшем случае ему грозит ограничение (даже не лишение) свободы на 5 лет.

Кроме того, обвинения в мошенничестве открывают определенное поле для маневра и защиты обвиняемого. Адвокаты пронырливого ударовца уже пытаются убедить суд, что, мол, их подзащитного не так поняли – на самом деле он просил 900 тыс. не в долларах, а в гривнах якобы бы за адвокатские услуги.

Сейчас Суханов находится за решеткой, но скоро может выйти на свободу. Суд назначил ему залог, соразмерный с полученными им 900 тыс. долларов – 37,7 млн грн. Практика показывает, что для "решал" подобного уровня такие суммы редко бывают проблемой. К тому же Суханов, помимо адвокатского и политико-"ударовского" бизнесов, имеет отношение еще и к ряду других. Согласно системе YouControl, он является совладельцем ООО "АМАРАНТ" (деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам налогообложения), управляет ООО "СВС АГРОХИМСТАНДАРТ" (выращивание зерновых культур и куча других КВЭД) и так далее.

Не совсем парк "Наталка"?

Второй момент, который внес определенную путаницу после официальных сообщений о задержании Суханова, это место расположения участка для лодочной станции, об аренде которого якобы должен был "договориться" ударовец. Внимательных читателей в сообщении Генпрокуратуры удивило упоминание о лодочной станции на территории парка "Наталка" (считается, что парк ограничен 9 гектарами на юге Оболонской набережной), ведь ничего подобного именно в этой зоне не наблюдается. Как выяснилось, на самом деле речь идет об участке на противоположной стороне залива Оболонь, а именно в крайней северной части урочища Наталья.

Расположение на карте парка "Наталка" и базы "Наталка", землю под которой стремился "помочь арендовать" Александр Суханов

Сначала в соцсетях появилась версия , которую потом поддержали некоторые СМИ , что Суханов хотел "помочь" владельцам ООО "Лагуна". Они вот уже несколько лет судятся с киевскими властями за право аренды территории под купленными ими зданиями на берегу Днепра. Постройки, в частности, предназначены для обеспечения обслуживания лодок и яхт граждан. Но оказалось, что история с "Лагуной", хоть и тоже очень интересная, но не касается дела Суханова.

Исследовав судебные реестры , "Телеграф" выяснил, что на самом деле речь идет о соседней с "Лагуной" компании — ООО "Релакс-Система" (ООО "РЛС"). Эта фирма также является владельцем зданий на берегу самой северной части залива Оболонь. Расположены они по адресу ул. Приречная, 7-б.

ООО "РЛС" занимается сдачей в прокат лодок, а также обслуживанием и предоставлением места для стоянки разнообразных речных плавсредств — лодок , катеров и т.д. Работает компания под вывеской "База Наталка", или "Спортивный яхт-клуб "Наталка".

По данным системы YouControl, владельцами ООО "РЛС" на данный момент являются три физических лица — Екатерина Перешко (46,93%), Алексей Гуйван (23,47%) и Анастасия Томашевская (23,47%). Еще 6,14% принадлежат Общественной организации "Водно-Моторный Спортивный Клуб "Наталка". Директором компании "РЛС" указан Тарас Паламар.

Детектив с "Наталкой", или Хоть фильм снимай

Что касается истории с передачей денег за содействие аренде, то она разворачивалась следующим образом. В мае 2024 года директор ООО "РЛС" узнал, что участок с кадастровым номером 8000000000:78:215:0084 (16,4 га), на котором среди прочего расположена и его лодочная станция, собираются передать Коммунальному объединению "Киевзеленстрой" да еще и изменить его категорию – с земель жилой и общественной застройки на земли рекреационного назначения.

На самом деле для него это не должно было стать неожиданностью, ведь еще в 2015 году Киевсовет принял решение о расторжении договора с предыдущим арендатором участка и заявил о намерениях создать там парковую зону. А в 2018 году подтвердил это решение .

К слову, имея в собственности здания на указанном участке, ООО "РЛС" не имело оформленного права аренды на землю под ними. Поэтому директор попытался обратиться в "Киевзеленстрой" с просьбой исключить из этих 16,4 га участок площадью 0,5055, где находятся здания его лодочной станции с насосной, для дальнейшего оформления аренды, но ответа не получил.

Спортивный яхт-клуб "Наталка", фото с ресурса foursquare.com, 2017 год

В августе 2024 года он доверил право представлять интересы ООО "РЛС" другому лицу, судя по материалам дела, женщине, а в сентябре обратился к ней с просьбой решить дело с арендой. Нервничал директор не зря — уже в октябре Департамент территориального контроля г. Киева начал активно давить на компанию, издавая предписание за предписанием, которые засвидетельствовали нарушения со стороны ООО "РЛС".

Женщина, которой директор делегировал полномочия, в свою очередь пожаловалась на ситуацию своему знакомому, который по стечению обстоятельств знал Александра Суханова. В результате этот знакомый и посоветовал ей обратиться к адвокату-ударовцу.

12 ноября женщина и Суханов встретились на автозаправке, где последний расписал ей, что готов решить дело за 1 миллион долларов, попросив как можно скорее выдать ему 400 тысяч долларов аванса. Позже в телефонных разговорах он еще несколько раз расписывал, что решить дело – не проблема, но начал требовать уже 900 тысяч.

Похоже, что в его хитрый план вмешался неожиданный фактор: 14 ноября в помещении КГГА собрали всех бизнесменов, чьи объекты находятся на территории участка, где собирались создать парк, и довольно недвусмысленно посоветовали им выметаться, если у них нет документов о праве аренды.

После этого мероприятия женщина "прозрела" и решила принять участие "в разоблачении преступной деятельности" Суханова. Интересно, что примерно в то же время "прозрел" и ее знакомый, который, "осознав общественную опасность и противоправность действий" Суханова, решил вместе с ней разоблачать адвоката, "действуя под контролем правоохранительных органов".

Вечером 23 декабря Суханов встретился с этим знакомым в киевской гостинице "Hyatt Regency", где сообщил, что уже на следующий день в 9:00 у него там будет встреча с кем-то очень важным по решению вопроса аренды для ООО "РЛС". Тогда же знакомый продемонстрировал и передал ему сумку с деньгами. А 24 декабря Суханова задержала СБУ.

Сейчас фамилии участников этой детективной истории (кроме, конечно, Суханова) засекречены — как следует из материалов судебного дела, к ним "применены меры безопасности с изменением анкетных данных". Постановление о применении таких мер содержит гриф "Совершенно секретно".

Кстати, за 10 дней до ареста Суханова Киевсовет таки передал спорный участок "Киевзеленстрою", изменив его назначение — для создания, обустройства и эксплуатации зеленых насаждений общего пользования.

Несколько вопросов без ответов

Несмотря на закрученный детективный сюжет и глубину прозрений всех участников, история пока оставляет после себя стойкий привкус незавершенности.

Вот, например, получат ли ее засекреченные участники вознаграждение как обличители взяточника? Ведь, напоминаем, с формальной точки зрения эпизод с получением Сухановым денег был не актом коррупции, а всего лишь мошенничеством, потому что ударовец не является чиновником.

С другой стороны, если Суханов действительно собирался с утра 24 декабря встретиться с кем-то с важным, причастным к решению проблем на уровне КГГА, это могло бы потянуть на коррупцию. Следовательно, вопрос: когда именно СБУ задержала Суханова? До 9:00 или после? И если СБУ в своей новости пишет, что "ликвидировала масштабную преступную схему в Киевской городской государственной администрации", то где же в деле все-таки задержанные чиновники КГГА?

Другой вопрос – о законности действий киевской власти при непредоставлении компаниям – владельцам лодочных станций на упомянутом спорном участке (здесь речь не только об ООО "РЛС", но и о ряде других фирм) разрешений на аренду земли под такими зданиями. Обращаем внимание – именно законности, а не правильности или неправильности такого решения. Есть подозрение, что большинство жителей массива может считать, что мэрия совершенно правильно не сдает эти участки в аренду. Но спросите об этом владельцев плавсредств… Интересно, есть ли у КГГА решение для людей, которым больше некуда будет деть свои лодки и моторки?

Но на самом деле важно лишь то, что думает суд. И здесь уже есть прецедент с упомянутой выше "Лагуной". На владельцев компании подала в суд прокуратура с требованием признать незаконным размещение зданий компании без официально полученного от киевской власти разрешения на аренду. Казалось бы, все будет просто – право аренды отсутствует, так что, давайте, лодочники, гребите с коммунальной земли…

Но Хозяйственный суд Киева решил с точностью до наоборот . Если кратко пересказывать суть решения, то оно сводится к следующему: поскольку, по мнению суда, ООО "Лагуна" на абсолютно законных основаниях еще в 1995 году приобрело право собственности на здания на берегу Собачьего Гирла, купив их у Фонда госимущества, а земельное законодательство того времени предусматривало в таком случае и одновременное приобретение права пользования и землей под зданиями, то все претензии прокуратуры относительно отсутствия права аренды безосновательны. Напротив, это КГГА, интересы которой представляет прокуратура, виновата в ситуации, потому что обязана была предоставить "Лагуне" право на аренду земли.

"В данном случае, из материалов дела усматривается, что ООО "Лагуна" не смогла реализовать свое законное право на получение в пользование земельного участка, на котором размещено приобретенное в 1995 году имущество целостного имущественного комплекса, по независимым от ответчика причинам вследствие непринятия исполнительными органами Киевского городского совета соответствующего решения", — говорится в тексте решения суда.

Следовательно, суд полностью отказал прокуратуре в ее иске. В декабре прошлого года должно было состояться рассмотрение апелляции прокуратуры на это решение, но пока о его результатах неизвестно.

Итак, как видим, с идеей создания очередной парковой зоны от Кличко могут быть проблемы. Просто потому, что, реализуя эту, на первый взгляд, вполне полезную идею, мэрия предпринимает шаги, которые суд считает, так сказать, не вполне правомерными. Кроме того, не учитывает потребности пусть немногочисленной, но все же существующей когорты владельцев лодок и моторок.

Киевские власти приняли решение создать на участке размером 16,4 га парк. Но непонятно, что будет с несколькими лодочными станциями, которые там расположены. Среди них – «Лагуна» и спортивный яхт-клуб «Наталка»

"Телеграф" планирует внимательно следить за тем, как разворачиваются события вокруг лодочных станций вдоль побережья Днепра на Оболони. А заодно – исследовать другие скандалы, связанные с парком "Наталка". Например, ситуацию с так называемым "Сталинским Кессоном". Она интересна довольно странными действиями как со стороны владельца объекта, так и правоохранителей. Но это будет уже другая история. Не переключайтесь.