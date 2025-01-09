Ермак нашел себе нового заместителя вместо Шурмы: о ком идет речь и кто его посоветовал

В Офисе президента появляются новые лица

Новым заместителем главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака может уже в ближайшее время стать Юрий Кацион. По информации источников "Телеграфа", ожидается, что он будет заниматься экономическими вопросами. Ранее этим занимался ныне уволенный Ростислав Шурма.

"Он уже неделю входит в курс дел", — рассказывает на правах анонимности собеседник издания.

Следует отметить, что Кацион является заместителем председателя правления Ощадбанка. Источники сообщили, что на роль заместителя по экономическим вопросам Кациона главе ОП Ермаку посоветовала Роза Тапанова. Она в настоящее время является членом наблюдательных советов Ощадбанка и Укрнефти. Также ее называют бизнес-партнером главы ОП.

По информации Bihus.info, Тапанова работала в юридической фирме "Международная юридическая компания", которую в конце 1990-х основал Ермак. Также сообщается, что позже они уже в качестве партнеров создали адвокатское объединение с тем же названием.

В комментарии "Телеграфу" Роза Тапанова отметила, что она не занимается "вопросами трудоустройства в ОП".

Издание обратилось за комментарием в окружение президента. На момент публикации официального подтверждения или опровержения этой информации нам не предоставили. Другой источник в ОП утверждает, что экономическим направлением на Банковой занимаются другие заместители Ермака — Александр Камышин и Виктор Микита. Последний перешел в Офис из кресла главы Закарпатской ОВА и курирует региональную политику Банковой.

Следует упомянуть, что экономические вопросы в ОП ранее курировал Ростислав Шурма, однако осенью покинул свой пост. По информации издания, главная причина – конфликт с представителями американских властей. Однако не стоит забывать и о громком скандале вокруг брата Шурмы, фирмы которого получали средства за электроэнергию из солнечных электростанций, которые расположены на оккупированных территориях.

"Телеграф" также обратился за комментарием к Юрию Кациону.

Юрий Кацион – что о нем известно

Высшее образование получил в Киевском национальном экономическом университете. Специальность – банковское дело.

С 2016 – директор департамента корпоративного бизнеса АО "Ощадбанк".

С 25 марта 2022 – заместитель председателя правления АО "Ощадбанк", ответственный за корпоративный бизнес.

Имеет значительный опыт в развитии корпоративного бизнеса, реализации сложных инвестиционных проектов, структурировании сделок, в том числе с привлечением МФО.

Высокие экспертные компетенции в области аграрной и перерабатывающей промышленности, топливно-энергетического комплекса, нефтепереработки, строительства, металлургии и ритейла.

Активно участвует в разработке нормативных документов Ощадбанка, НБУ, а также профильных нормативно-правовых актов в сотрудничестве с исполнительной и законодательной ветвями власти, в том числе — о поддержке государством стратегически важных отраслей экономики во время полномасштабной войны.

Юрий Кацион. Фото: Ощадбанк

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце декабря президент Владимир Зеленский уволил одного из заместителей главы Офиса президента Андрея Ермака.