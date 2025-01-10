Работодатель "кинул" на деньги. Кому жаловаться и возможно ли добиться справедливости

"Телеграф" рассказывает, как натравить на жадных начальников налоговую и полицию

В Украине вырастут налоги наемных работников и ФЛП, а с ними у недобросовестных компаний неизбежно появится соблазн сэкономить на таких расходах, пользуясь доверчивыми и финансово необразованными работниками.

К примеру, пообещать рыночную зарплату и выплатить официальную "минималку" в 6 тысяч гривен. Или вообще работники получают зарплаты в конвертах, а в случае непредсказуемых ситуаций — не получают ничего.

Конечно, мы не говорим о порядочном и ответственном бизнесе. Но все же рассмотрим способы, как еще повлиять на работодателя, кроме его честного слова. "Телеграф" пообщался с адвокатом и специалистами Государственной службы Украины по вопросам труда, чтобы узнать, что делать, когда компания недобросовестная.

Две опции от чиновников

Заместитель директора департамента по вопросам труда Гоструда Елена Коновалова в разговоре с "Телеграфом" подчеркнула, что лучший способ — вообще не соглашаться на зарплату в конверте или неофициальное трудоустройство.

"Когда человек соглашается работать неофициально, он сразу дает согласие на то, что работодатели будут так себя вести. В любой день ему могут просто сказать, как в кино: уволен и все. Так же, когда человек соглашается работать и получать часть зарплаты, он понимает, что рано или поздно вторую часть могут не заплатить", – рассказывает Коновалова.

Ситуация: работаете официально, но часть зарплаты получаете "в конверте".

В законодательстве не предусмотрена ответственность большинства наемных работников за сокрытие своих доходов (за исключением ряда категорий, таких как госслужащие, судьи). Штрафов от налоговой у человека не будет, но и помощи тоже.

"Если часть своей заработной платы он получает "в конверте", доказать это будет невозможно. Не заплатил работодатель, на этом все и закончится. Никаких следов не остается. У человека есть только один путь: идти в суд искать подтверждающих свидетелей, что действительно этот человек там работал, получал такую заработную плату. Но учтите, что знать об этом никто не может, потому что в таких фирмах люди, как правило, подписывают документ о неразглашении суммы зарплаты", — говорит Коновалова.

Ситуация: работа без оформления трудовых отношений.

Когда человек работает неофициально – это могут зафиксировать органы контроля, а именно Гоструда и Налоговая. Но важный момент – когда уже становится понятно, что что-то идет не так, лучше обращаться в органы контроля к увольнению.

"Когда человек уже не работает, доказать факт того, что он работал, становится практически невозможно. Свидетельства людей, которые не работают, никто не будет брать во внимание. А те, кто там еще работают, не хотят давать показания, потому что им еще там работать. Пока еще человек там (неоформленный, — ред.) выполняет определенную работу, орган контроля, когда придет, может зафиксировать, что этот человек работает. Инспектор приходит на предприятие, спрашивает, работало ли там данное лицо, и ни один человек никогда не подтвердит. Потому что всем присутствующим самим хочется получать деньги", — объяснила Коновалова.

Итак, когда "запахло жареным", проще всего обратиться в налоговую или в Гоструда для того, чтобы этот орган мог зафиксировать факт выполнения работы без оформления трудовых отношений.

"Если мы говорим о выплате заработной платы, то обращение в Гоструда нецелесообразно, потому что, к сожалению, мы в пределах полномочий не сможем выяснить пути получения наличных денег для того, чтобы выплачивать эти средства, это может сделать только Налоговая и полиция. Они могут отследить пути получения денег для выплат в конверте", — говорит Коновалова.

Что советует юрист

Зарплата в конверте

Сумма заработной платы фиксируется в приказе работодателя. Другие "договоренности" о рыночном размере заработной платы не фиксируются. Почти в подавляющем большинстве случаев у работника нет никаких доказательств в подтверждение действительного размера своей заработной платы и трудового стажа. Об этом "Телеграфу" рассказала Виктория Полищук, глава Комитета НААУ по трудовому праву, руководитель Центра трудового права и социального обеспечения ВША НААУ.

"Бывают прецеденты на практике, когда у сторон есть доказательства: переписка в мессенджерах или посредством электронной почты, которые можно использовать в качестве подтверждения факта другого размера заработной платы. Однако следует понимать, что в таком случае оценку таких доказательств будет осуществлять именно суд", — отмечает Полищук.

Работодатель вообще не берет на работу официально

Такого работника могут уволить в любой момент и без каких-либо компенсаций, а также у него нет права на социальные льготы и больничные, отпуска или более того права на охрану труда. Кроме того, если такой "работник" военно обязан, то он, разумеется, лишается даже гипотетической возможности для бронирования.

В то же время, существует возможность доказывания в суде наличия трудовых отношений, говорит юрист. Для этого человеку следует сразу подготовиться в сборе информации.

Доказательствами могут быть:

подписи работника об ознакомлении с правилами внутреннего трудового распорядка, правилами охраны труда и др.;

видео-фотофиксация трудового процесса;

записи в книге жалоб и предложений;

доверенности, накладные, выписанные на работника;

пропускные, расчетные карты, служебные телефоны;

свидетельство коллег;

справки (о зарплате, о месте работы и др.),

электронная переписка, переписка в мессенджерах, любые выдержки из определенных рабочих систем, свидетельствующие, что лицо выполняло именно трудовые функции.

Кроме доказательств свою правовую позицию нужно построить таким образом, чтобы можно было доказать, что:

- систематическая производилась оплата труда (даже в конверте);

- лицо подчинялось правилам внутреннего трудового распорядка;

- выполнялись работы по профессии (должности), определенной Национальным классификатором Украины "Классификатор профессий";

– предоставлялось определенное рабочее место.

Основными признаками трудового договора являются: труд юридически несамостоятельный, протекающий в рамках определенного предприятия, учреждения, организации (юридического лица) или у отдельного гражданина (физического лица); путём выполнения в работе указаний и распоряжений собственника или уполномоченного им органа; труд имеет гарантированную оплату; выполнение работы определенного вида (трудовой функции); трудовой договор, как правило, заключается на неопределенное время; осуществление трудовой деятельности происходит, как правило, в составе трудового коллектива; выполнение в течение установленного рабочего времени определенных норм труда; установление особых условий материальной ответственности; применение мер дисциплинарной ответственности; обеспечение работодателем социальных гарантий.

Какие неприятности могут ожидать недобросовестную компанию

За использование труда неоформленных работников предусмотрена ответственность ст. 265 Кодекса законов о труде Украины. Это штраф или предупреждение.

Однако в условиях военного положения и в случае выполнения в полном объеме и в установленный срок предписаний об устранении нарушений, выявленных при осуществлении внеплановых мер государственного надзора (контроля), штрафы не применяются.

Полищук подытожила, что существуют два пути защиты своих прав: обращение в Государственную службу Украины по вопросам труда или в суд.

Суд – это всегда репутационные риски. Если говорить о Гоструда, это риски проведения проверок. Основания для проведения внеплановых проверок достаточно ограничены. В целом они выглядят следующим образом: несоблюдение требований Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", проверка Гоструда выявила неоформленные трудовые отношения; возникли вопросы законности прекращения действия определенных трудовых договоров. В рамках внеплановой проверки проверяются только те аспекты, которые явились причиной ее проведения.

Поскольку гоструда отвечает за контроль за соблюдением трудового законодательства, служба может проверять любого работодателя, если есть основания полагать, что он работает с работниками без заключенных трудовых договоров.

Штрафы за нарушение трудового законодательства согласно Кодексу законов о труде могут быть такими:

80 000 грн. за неофициальное трудоустройство или выплату зарплаты без налогов;

240 000 грн за повторное нарушение в течение двух лет;

24 000 грн за задержку выплаты зарплаты в месяц и больше;

16000 грн за нарушение минимальных государственных гарантий;

8000 грн за другие нарушения трудового законодательства.

Чем больше работников, тем больше штраф.

Проверки проводятся специальными органами, а если во время них выявляют нарушения, составляют акт проверки. Этот акт может послужить основанием для наложения штрафа. Однако информация, изложенная в акте проверки, не является окончательным доказательством вины работодателя – она должна быть проверена и оценена. Таким образом, чтобы наложить штраф, нужно не только иметь акт проверки, но и убедиться, что нарушения действительно имели место.

Итак, остается только вернуться к банальному, но всегда актуальному предупреждению – соглашаетесь на "конверт", будьте готовы к возможным приключениям.

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал когда и при каких условиях можно избежать штрафа от ТЦК в 2025 году.