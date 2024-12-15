Могут ли оштрафовать мужчин, пришедших в ТЦК обновить данные

Суды не всегда могут дать четкий ответ

В Украине с мая 2024 года военнообязанные мужчины могут быть оштрафованы, если они пришли обновить данные, но не стояли на учете до этого. При этом такие случаи не являются редкостью.

Об этом пишет НВ. Отмечается, что член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко, назвал несколько таких случаев.

По его словам, три случая произошли после обновления данных в Резерв+. Тогда военнообязанные получили сообщение о необходимости персональной явки в ТЦК.

В первом случае мужчина не был на учете, второй потерял военный билет, а третий имел справку от полиции о том, что учетные документы у него похитили. В первых двух случаях в ТЦК выписали штраф в 17 тысяч гривен, а в третьем — 5100 гривен.

"Все штрафы ТЦК наложены согласно действующему законодательству, здесь вопросов к руководителям этих ТЦК, не имеет. Хотя мне, честно говоря, непонятно. Уверен, что в первом случае можно было обойтись и предупреждением", — рассказал Федиенко.

В материале говорится, что суды, которые рассматривают дела по подобным случаям, тоже не имеют единой позиции. Одни суды считают, что нужно устанавливать дату совершения правонарушения и применять законодательство, действовавшее в тот момент. В этом случае речь идет о дате непостановки на воинский учет.

Другие суды считают, что надо применять понятие длящегося правонарушения. То есть лицо будет считаться совершающим правонарушение до тех пор, пока он не выполнит положения законодательства. В этой трактовке ТЦК могут налагать штрафы в любое время без ограничений по срокам.

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