Потепление возвращается, но с неприятными сюрпризами: какой будет погода 17 декабря

Местами стоит ждать до +10

Теплый декабрь в Украине прервала волна внезапных морозов, однако "плюсы" на термометрах возвращаются. Хотя потепление несколько испортят осадки.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. В основном по Украине во вторник, 17 декабря, ожидаются дожди, но в некоторых уголках нашей страны можно ждать мокрый снег.

Наиболее холодная погода будет наблюдаться на востоке и севере Украины — +1…+5 градусов днем. Тепло до +12 градусов можно будет видеть в южных областях и на территории Крымского полуострова. В остальных частях стоит готовиться к +5…+8 градусам по Цельсию.

Согласно сообщению ГСЧС снег и метель будут наблюдаться в высокогорных частях Закарпатской области из-за чего будет сохраняться значительная угроза схождения лавин.

Жителям остальной части страны стоит быть готовыми к сильным порывам ветра вплоть до 15-20 метров за секунду.

"Без сильной необходимости не выходите на улицу, не ходите у линий электропередач и рекламных щитов. Водители и пешеходы, будьте максимально внимательны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения", — предупредили спасатели.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой погода будет до конца недели в Украине и долго ли продержится морозная зима.