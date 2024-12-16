Зима снова отменяется. Какой будет погода в начале недели

Зонтик лучше не забывать дома

После значительного похолодания в эту субботу, 14 декабря, в Украину вернется плюсовая температура. Ожидается потепление во всех регионах.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 16-17 декабря температура воздуха днем будет достигать от +3 до +9°C. Кроме того, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Запад Украины

В понедельник, 16 декабря, в западных областях будет облачно, будет небольшой снег с переходом в дождь. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +8 °C. Ночью температура воздуха будет опускаеться до -1 °C.

Во вторник, 17 декабря, на западе также ожидается дождь. Показатели термометров днем будут колебаться от +6 до 8 °C. Ночью температура будет находиться в коридоре +3-5 °C.

Север Украины

В понедельник, 16 декабря, в северных областях ожидается мокрый снег и дождь. Дневная температура воздуха будет колебаться от +3 до +5 °C. Однако ночью столбики термометров будут опускаться до -1 °C.

Во вторник, 17 декабря, на севере будет дождь. Днем показатели термометров будут колебаться от +3 до +5 °C. Ночью температура воздуха будет опускаться до +1 °C.

Восток Украины

В понедельник, 16 декабря, в восточных областях ожидается мокрый снег и дождь. Днем температура воздуха будет от 0 до +2 °C. Ночью иногда возможны незначительные заморозки.

Во вторник, 17 декабря, на востоке также будет мокрый снег и дождь. Дневная температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 °C.

Юг Украины

В понедельник, 16 декабря, в южных областях будет теплее всего. Возможен дождь. Днем показатели термометров будут колебаться от +4 до +11 °C. Ночью температура воздуха будет в пределах +1-3 °C.

Во вторник, 17 декабря, на юге также будет небольшой дождь. Показатели термометров днем ​​будут колебаться от +8-10 °C. Ночью температура будет находиться в коридоре +3-5 °C.

Погода 16 декабря

Погода 17 декабря

Напомним, что в канун Нового Года столицу ожидает не очень зимняя погода, однако есть нюанс.