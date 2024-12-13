Перед Новым годом в Киев еще вернется тепло до +10°C: названы даты

Синоптики рассказали, в какие дни в Киеве будет теплая погода

В ближайшее несколько дней погода в Украине будет холодной. Вместе с тем перед Новым 2025 годом в столицу ненадолго вернется тепло.

Как сообщает meta.ua, в понедельник, со вторника, 17 декабря по пятницу, 20 декабря, днем в Киеве будет +6 градусов. В понедельник, 16 декабря и субботу, 21 декабря днем будет +5 градусов.

Уже 26 декабря будет +5…+9 градусов. Холодной будет погода в начале января. Так, в среду, 8 января температура воздуха покажет -7 градусов.

Также в четверг, 26 декабря, ожидается облачная погода, без осадков.

В то же время сервис meteo.ua сообщает, что в пятницу, 20 декабря, температура воздуха составит +3…+6 градусов. В среду, 25 декабря, температура воздуха в Киеве будет +4…+9 градусов. В четверг, 26 декабря столбик термометра покажет цифры +3…+9 градусов, а в пятницу, 27 декабря — +5…+10 градусов. Холоднее всего будет в воскресенье, 5 января и среду, 8 января (-11 градусов), а также в понедельник, 6 января (-12 градусов).

Также 26 и 27 декабря ожидается облачность, а 29 и 30 декабря будет солнечная погода.

Ранее "Телеграф" писал о том, каких еще сюрпризов ждать от погоды в ближайшие дни. Практически всюду пройдут дожди и мокрый снег.