Необычная замена пакетам из "АТБ" набирает популярность: супермаркет завалили просьбами

Цена такой альтернативы всего пять гривен

Среди покупателей супермаркетов "АТБ" распространяется интересная тенденция — многие стали отдавать предпочтение многоразовым ящикам для овощей и фруктов, вместо обычных пакетов.

В соцсети Threads был опубликован пост, в котором автор показал, что приобрел такой ящик за пять гривен, куда затем уместил все продукты. Магазин, в котором он совершал покупки, находится в Виннице.

В комментариях под постом поддержали такую идею, поскольку ящики в дальнейшем можно использовать для различных нужд. Отмечается и небольшая цена на них, при том, что обычный пакет стоит несколько гривен.

Ящик для овощей и фруктов в "АТБ". Скриншот: Threads

Ящик для овощей и фруктов в "АТБ" в чеке. Скриншот: Threads

Подхватив волну, многие пользователи стали писать, что хотят в супермаркетах своих городов также иметь возможность покупать целые ящики вместо пакетов:

"Интересно, почему такая хорошая задумка не реализована в Николаеве? Весь город ходит за водой, возит ее на тачках в таких ящиках"

"Много лайфхаков есть с ними"

"Мне такое нужно"

"Возьму себе"

Комментарии из Threads

Почему ящики можно увидеть не в каждом магазине

Главная причина, почему ящики не выставлены в торговом зале каждого магазина и их не увидишь при входе – это нехватка свободного места. Если в магазине специально отведена зона, где тара не будет мешать проходу покупателей, ее выставляют на продажу. В небольших маркетах ящики могут храниться на складе. Однако покупатели, знающие о такой возможности, часто просто обращаются к работникам с вопросом о наличии, и те выносят нужное количество прямо со склада.

