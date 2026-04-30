Переколол ботокса или болен? У Путина заметили странное выражение лица (видео)

Что произошло с лицом главы Кремля в прямом эфире

Главу России Владимира Путина перекосило во время эфира. В это время он беседовал о луковом пироге – блюде из национальной кухни одного из малочисленных народов РФ.

Соответствующие кадры публикуют российские Telegram-каналы. На видео женщина в национальной одежде рассказывала о технологии приготовления пирога.

По ее словам, догадаться, что начинка сделана из репчатого лука, очень сложно. Кремлевский диктатор предположил, что секрет может заключаться в особом соусе. В ответ его визави уточнила, что в лук добавляется сахар.

Путин беседует о луковом пироге. Фото: скриншот

Путин оттопырил нижнюю губу, высунул язык и закатил зрачки вверх и влево.

Такой гримасой можно было бы испугать не только маленького ребенка. Подобный кадр был бы к месту в фильме о нашествии зомби.

Украинские Telegram-каналы отмечают, что глава России, возможно, забыл выпить таблетки.

По мнению Chat GPT, гримаса Путина не может быть связана с инъекциями ботокса, о злоупотреблении которым со стороны правителя РФ давно известно. Нейросеть объясняет, что ботулотоксин действует локально — он ослабляет конкретные мышцы и не вызывает сложных цепных реакций сразу в нескольких зонах лица и глаз.

Chat GPT прокомментировал связь гримасы Путина с ботоксом. Фото: скриншот

Между тем, такие симптомы могут быть признаками заболевания или употребления медикаментов, однако лишь в случае их неоднократного повторения. ИИ считает, что гримаса напоминает тик или дистонический спазм.

"Важный момент: для неврологических расстройств характерна повторяемость и стойкость симптомов. Один короткий жест в видео может быть просто случайной мимикой или неудачным моментом записи", – пишет нейросеть.

Chat GPT прокомментировал гримасу Путина. Фото: скриншот

Напомним, российский диктатор своим поведением часто провоцировал слухи о проблемах со здоровьем. Так, во время публичного появления в феврале 2026 года не обошлось без странностей. В этот раз примечательной стала привычка главы Кремля крепко хвататься за стол, особенно правой рукой.

В декабре 2025 года он настолько сильно закашлялся во время публичного мероприятия, что даже маленький мальчик пожелал ему здоровья.

Кроме того, в октябре 2025 года пользователи обратили внимание на странную походку Путина. Тогда им в глаза бросилось то, что российский лидер почти не двигает правой рукой. Она все время буквально висела у туловища.