Следы ведут в … Кто стоит за польским брендом, фигурирующим в деле о контрабанде

Что не так с люксовым Dream Watch

Реальными бенефициарами люксового бренда Dream Watch, фигурирующего в деле о контрабанде, являются украинцы. Руководит компанией 64-летний уроженец Запорожья.

Об этом идет речь в расследовании "Телеграфа": "В Украину автобусами завезли люксовые украшения на миллионы долларов: кто стоит за масштабной контрабандой и почему наказали только водителей".

В постановлении об аресте имущества, обнаруженного во время обысков шоурума, нашлись инвойсы на приобретение часов и драгоценностей с печатями польской компании Dream Watch Sp. z o.o.

Виктор Митченко. Фото: Telegram

Согласно данным польского реестра, компанией руководит украинец Виктор Митченко. Это 64-летний уроженец Запорожья.

Сведения из польского реестра про компанию Виктора Мищенко. Скриншот

Судя по тегам в сервисе GetContact, ранее мужчина работал таксистом, также он несколько раз подписан как "Варшава часы", "Виктор Варшава", "Виктор Dream Watch".

Теги в сервисе GetContact. Скриншот

В Запорожье Митченко зарегистрирован по одному адресу с 40-летней Екатериной Ткачук (девичья фамилия — Соколова). Женщина уже почти 18 лет имеет открытый ФОП с основным видом деятельности "ремонт часов и ювелирных изделий". В контактных данных она указала номер +38(097)-087-ХХ-ХХ, принадлежавший Марине Прокопишиной.

Родственник Ткачук – 33-летний Борис Соколов – также имеет открытый ФОП и также отметил номер телефона Марины Прокопишиной. У 53-летней жительницы Запорожья Марины Прокопишиной был и собственный ФОП с основным видом деятельности "оптовая торговля часами и ювелирными изделиями", однако она прекратила деятельность еще в 2016-м.

Что интересно, у Dream Watch нет отдельно зарегистрированного украинского юрлица. Практически бренд работает полностью в тени, иногда пользуясь услугами ФОПов.

"Телеграф" обратился за комментарием к Виктору Митченко, однако на момент публикации его ответа мы не получили.

Также стоит отметить, что правоохранители так и не привлекли к ответственности реальных организаторов схемы контрабанды. Более того, шоурумы Dream Watch продолжают работать.

Ранее мы рассказали, что ответил украинский бренд, оскандалившийся с российской книгой.