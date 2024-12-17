Осеннее тепло, мокрый снег и не только: чего ждать от погоды 18 декабря
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Синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 18 декабря
В среду, 18 декабря, в Украине будет сохраняться теплая погода. Однако в некоторых областях в этот день ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождей.
Такой прогноз был опубликован на сайте "Укргидрометцентра". Синоптики рассказали, каких погодных сюрпризов ждать украинцам в середине рабочей недели.
Синоптики указали, что температура воздуха будет в среднем от +7 градусов до +9 градусов. А в восточной части страны столбики термометров максимально поднимутся до +3 градусов. Тем временем в северных областях ожидается днем до +4 градусов.
Осадки в виде мокрого снега пройдут в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Дожди в этот день пройдут во всей западной, центральной и северной областях.
В ночное время температура воздуха будет опускаться до -1 градуса в центральных и северных областях. В остальных — будет плюсовая температура.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в декабре 2024 года. Также уже известно, стоит ли украинцам ждать снега на Новый год в этот раз.