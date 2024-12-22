Есть только один способ. Юрист рассказал, как сняться с розыска ТЦК

После обновления данных вас может ожидать "сюрприз"

В случае несоблюдения гражданами призывного возраста правил военного учета их могут объявить в розыск. Для этого есть несколько причин.

Об этом рассказал юрист практики военного права в ЮК "Приходько и партнеры" Ярослав Звоненко, пишет РБК-Украина. Он объяснил, как поступить, в случае, если вас объявили в розыск.

По словам юриста, розыск условно можно разделить на три вида: административный, "внутренний" в ТЦК и СП и уголовный. Военнообязанные в розыск могут попасть по многим основаниям, что называется "нарушением военного учета".

В розыск могут объявить из-за неявки по повестке, отказа от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), необновления военно-учетных данных, при условии, что ТЦК и СП не могли самостоятельно взять информацию о лице из других государственных реестров и других оснований.

"Это все, что касается именно административного розыска или "внутреннего". Первоочередно лицо попадает во "внутренний" розыск в ТЦК и СП, где соответствующее нарушение изначально заносится в АИТС "Оберег" в разделе "Нарушения ВО" (ВО – военный учет)", – объяснил Звоненко.

Следующим шагом является подача обращения от имени начальника ТЦК и СП на главу управления Национальной полиции соответствующего уровня и региона, что в свою очередь влечет объявление в административный розыск, что предусмотрено статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и статьей 27 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". По словам юриста, в уголовный розыск лицо может быть объявлено за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей уклонение лицом от мобилизации, а именно после получения им повестки на отправку.

"Самый быстрый способ решить проблему — добровольно прийти в соответствующий ТЦК. Следует иметь с собой документы, подтверждающие вашу личность, и объяснить причины отсутствия или ненадлежащего исполнения обязанностей. В таком случае не будет лишним заранее заручиться поддержкой адвоката, чтобы обезопасить себя от незаконных действий ТЦК и СП", — подчеркнул Звоненко.

Юрист отметил, что в случае наличия уважительных причин, таких как болезнь или семейные обстоятельства, следует предоставить подтверждающие документы (медицинские справки, свидетельства о смерти близких и т.п.). По его словам, если объявление в розыск считается незаконным, гражданин может оспорить действия ТЦК и СП в суде. Это особенно актуально, если человек не получал повестки или имел законное право на отсрочку, или сообщал ТЦК и СП о важности причины неявки в ТЦК и СП по вызову по повестке.

Ранее "Телеграф" писал, как мужчине не попасть в розыск ТЦК. В Украине большинство военнообязанных граждан уже обновило свои данные, поскольку работают или учатся.