Какой будет погода 27 декабря в крупных городах Украины: ждать ли морозов
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Синоптики озвучили прогноз погоды на пятницу
Первый месяц зимы подходит к концу, а погода все еще продолжает радовать украинцев отсутствием морозов. К концу рабочей недели резких изменений не произойдет. Снегопадов пока также не ожидается.
Соответствующий прогноз был опубликован на сайте Sinoptik.ua. Там рассказали, какой будет погода во Львове, Одессе, Харькове и Днепре в пятницу, 27 декабря.
Львов
В пятницу во Львове ожидается небольшой снег, а затем мелкий дождь днем. Ночью температура воздуха будет на уровне -3.. -4 градусов. Утром столбики термометров поднимется до -2.. -3 градусов. А днем ожидается до -1. Вечером похолодания не будет и температура останется на 0.
Одесса
Погода в Одессе будет облачной на протяжении дня. Температура воздуха будет на уровне 0.. +2 градусов.
Харьков
В Харькове синоптики не прогнозируют осадки на этот день. При этом температура воздуха будет на уровне -1.. 0 градусов.
Днепр
В Днепре также день пройдет без осадков. В первой половине дня температура воздуха будет на уровне 0 градусов. Затем столбики термометров поднимутся до +1.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в течение декабря и стоит ли ждать на Новый год снега.