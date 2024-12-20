Аномальное тепло и Новый год без снега? Прогноз погоды в Украине на конец декабря

В основном осадки будут в виде дождя

В течение ближайших 10 дней в нашей стране будет преобладать в целом относительно тёплая погода, временами с осадками в виде мокрого снега и дождя. С 21 по 24 декабря включительно в большинстве европейских стран будут господствовать циклоны и атмосферные фронты, благодаря чему ожидаются колебания температуры воздуха, атмосферного давления и порывистый ветер.

Как рассказал в комментарии сайту "Телеграф" известный синоптик Игорь Кибальчич, начиная с 25 декабря и до конца месяца на смену переменчивой и неустойчивой погоде придёт более стабильная и сухая – все из-за обширного антициклона, который своим влиянием охватит территорию многих стран, в том числе, окажет воздействие и на Украину. Максимальное атмосферное давление будет составлять порядка 780 – 785 мм рт. ст., что сильно превысит норму. В большинстве областей Украины ожидаются стабильные погодные условия и общее понижение температуры на 5-7 °С.

Что касается погоды в регионах нашей страны, то с 21 по 22 декабря циклоничность с Чёрного моря станет причиной дождей с мокрым снегом в южной половине Украины, а также в центральных и восточных регионах.

23 и 24 декабря основная зона осадков накроет западные области. Здесь пройдут дожди, в Карпатах и на Прикарпатье стоит ждать снега/мокрого снега. Местами возможны значительные осадки, налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. С 25 декабря ожидается ослабление и прекращений осадков по всей Украине.

В южных областях и Крыму в отдельные дни стоит ждать усиления ветра до 15- 22 м/с, особенно в прибрежных районах. Так как основная часть осадков ожидается в виде дождя, а температура будет выше 0 °С, снежный покров, вероятно, будет полностью отсутствовать, за исключением отдельных районов западной части и Карпат (см. прогностическую карту распределения снега вплоть до 31 декабря 2024 года). Поэтому встреча Нового года может пройти без снега, что, впрочем, уже не является необычным в наше время.

Температура воздуха с 21 по 25 декабря ожидается аномально высокой по всей стране, ночью она составит -2…+4 °С, днем +2…+8 °С; на крайнем юге и в Крыму местами днём +10…+14 °С. С 26 по 31 декабря начнётся постепенное понижение температуры ночью до -1…-7 °С, днём до -3…+3 °С. В высокогорной части Карпат ночью ожидается около -5…-10 °С, днём -2…-7 °С. В Крыму и Одесской области "плюс" сохранится до конца декабря.

Карта ожидаемого распределения снежного покрова и его высота (в см) в Европе по состоянию на вечер 31 декабря 2024 года:

Напомним, на горнолыжном курорте в Буковеле, который недавно начал принимать отдыхающих, погода на выходные (21-22 декабря) будет не сильно холодной. Однако прогнозируют снег.