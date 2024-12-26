Якою буде погода 27 грудня у великих містах України: чи чекати на морози

Синоптики озвучили прогноз погоди на п’ятницю

Перший місяць зими добігає кінця, а погода все ще продовжує радувати українців відсутністю морозів. До кінця робочого тижня різких змін не станеться. Снігопадів поки що також не очікується.

Відповідний прогноз було опубліковано на сайті Sinoptik.ua. Там розповіли, якою буде погода у Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі у п’ятницю, 27 грудня.

Львів

У п’ятницю у Львові очікується невеликий сніг, а згодом дрібний дощ вдень. Вночі температура повітря буде на рівні -3...-4 градусів. Вранці стовпчики термометрів підніметься до -2...3 градусів. А вдень очікується -1. Увечері похолодання не буде, і температура залишиться на 0.

Одеса

Погода в Одесі буде хмарною протягом дня. Температура повітря буде на рівні 0.+2 градусів.

Харків

У Харкові синоптики не прогнозують опади. При цьому температура повітря буде на рівні -1...0 градусів.

Дніпро

У Дніпрі також день пройде без опадів. У першій половині дня температура повітря буде на рівні 0 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода протягом грудня і чи варто чекати на Новий рік снігу.