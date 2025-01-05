Отсрочка есть, медсправки – нет: когда забронированному нужно проходить ВВК

ТЦК может не отправлять на медосмотр в некоторых случаях

Военнообязанных граждан, имеющих отсрочку от мобилизации, не должны направлять осмотр военно-врачебной комиссии (ВВК). Однако есть несколько нюансов относительно сроков действия справки и медосмотра забронированных на случай заключения контракта с ВСУ.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала Наталья Опольская — доктор юридических наук, руководитель "Адвокатского бюро Наталии Опольской".

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Юрист объяснила, что п.63 постановления Кабмина №560 от 16 мая 2024 г. предусматривает: военнообязанных, обратившихся в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки, до принятия решения соответствующей комиссией не направляют на медосмотр для определения пригодности к военной службе.

— В случае принятия комиссией решения об отказе в предоставлении отсрочки, военнообязанный, подлежащий призыву на военную службу во время мобилизации, направляется на медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе, — говорит адвокат.

Она также пояснила, что военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период не истек, на медицинское освидетельствование тоже не направляются, кроме случаев, когда военнообязанные принимаются на военную службу по контракту.

— В случае, когда военнообязанный обращается с заявлением о предоставлении отсрочки, или если срок действия отсрочки не истек, на медицинское освидетельствование такие военнообязанные не направляются, — подытожила Наталья Опольская.

Однако следует помнить о сроке справки ВВК (один год) во время военного положения, подчеркнула она.

Напомним, юрист объяснила "Телеграфу", как часто следует проходить ВВК и какие есть нюансы.