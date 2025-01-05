Відстрочка є, меддовідки – нема: коли заброньованому треба проходити ВЛК

ТЦК може не відправляти на медогляд у деяких випадках

Військовозобов’язаних громадян, які мають відстрочку від мобілізації, не повинні направляти огляд військово-лікарської комісії (ВЛК). Однак є декілька нюансів щодо строків дії довідки та медогляду заброньованих на випадок укладання контракту із ЗСУ.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла Наталія Опольська — доктор юридичних наук, керівниця "Адвокатського бюро Наталі Опольської".

Більше читайте на публікації на сайті "Телеграф": "Обовʼязкова ВЛК до 5 лютого: кому, коли та як її проходити? Юристка відповіла на всі запитання".

Юристка пояснила, що п.63 постанови Кабміну № 560 від 16 травня 2024 р. передбачає: військовозобов’язаних, які звернулися в ТЦК із заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією не направляють на медогляд для визначення придатності до військової служби.

— У разі ухвалення комісією рішення про відмову у наданні відстрочки, військовозобов’язаний, який підлягає призову на військову службу під час мобілізації, направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби, — каже адвокатка.

Вона також пояснила, що військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не завершився, на медичний огляд теж не направляються, крім випадків, коли військовозобов’язані приймаються на військову службу за контрактом.

— У випадку, коли військовозобов’язаний звертається із заявою про надання відстрочки, або якщо строк дії відстрочки не завершився, на медичний огляд такі військовозобов’язані не направляються, — підсумувала Наталія Опольська.

Однак слід пам’ятати про строк чинності довідки ВЛК (один рік) під час воєнного стану, наголосила вона.

Нагадаємо, юристка пояснила "Телеграфу", як часто слід проходити ВЛК і які є нюанси.