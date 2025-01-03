Обязательная ВВК до 5 февраля: кому, когда и как ее проходить? Юрист ответила на все вопросы

Как часто военнообязанные украинцы должны проходить ВВК, и что будет, если не уложиться в сроки

Изменения в нормативных актах, связанных с прохождением военной службы в Украине, вызвали немало вопросов из-за неоднозначности некоторых положений этих актов. Одна из категорий таких вопросов касается прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Например, принятый в мае 2024 года закон 3621-IX предусматривает, что "граждане Украины, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона, в течение девяти месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения пригодности к военной службе".

По сути, это означает, что все, кто раньше имел статус "ограниченно пригодный", должны до 5 февраля 2025 года перепройти ВВК. Но если с действительными военнослужащими процесс, по данным начальника Центральной ВВК ВСУ, практически завершен, то с гражданскими он притормаживает из-за загруженность военно-врачебных комиссий. Следовательно, возникает вопрос: какие правовые последствия возможны для тех ранее ограниченно пригодных, кто не успеет уложиться в указанный срок? Следует ли им ожидать вызова от ТЦК и СП или самим позаботиться, чтобы получить направление на ВВК?

Есть проблемы и с определением периодичности прохождения ВВК разными категориями военнообязанных. Принято считать, что в условиях военного положения все такие украинцы должны проходить ВВК раз в год. Но является ли это четко определенной обязанностью? Должны ли военнообязанные сами инициировать ежегодное прохождение комиссии, или опять же — ждать направления от ТЦК и СП? И что будет, если не пройти вовремя военно-врачебную комиссию?

Все эти вопросы "Телеграф" задал Наталье Опольской — доктору юридических наук, доценту, руководителю "Адвокатского бюро Натальи Опольской ".

Доктор юридических наук, руководитель адвокатского бюро Наталья Опольская

— Пани Наталья, законодательством определено, что до 5 февраля 2025 года те военнообязанные украинцы, которые ранее имели статус "ограниченно пригодный", подлежат повторному медицинскому осмотру ВВК., означает ли это "подлежат", согласно последним законодательным изменениям, обязанность гражданина самому обратиться в ТЦК за соответствующим направлением?

- Правила военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, содержащихся в Приложении 2 к Порядку организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, регулируют обязанность таких лиц прибывать по вызову районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки, органов СБУ, соответствующих подразделений разведывательных органов в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационных распоряжениях, повестках, распоряжениях) в частности для прохождения медицинского осмотра.

Кроме того, подпункт 4 пункта 1 отмечает, что призывники, военнообязанные и резервисты должны проходить медицинское освидетельствование и лечение в учреждениях здравоохранения в соответствии с решениями комиссий по вопросам взятия на военный учет, направления для прохождения базовой военной службы или военно-врачебных комиссий районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки, учреждений здравоохранения СБУ, а в разведывательных органах — по решению руководителей соответствующих подразделений или военно-врачебной комиссии разведывательных органов.

Из анализа данных норм можно сделать вывод, что соответствующие органы должны предоставить лицу направление и/или повестку с целью обеспечения надлежащего прохождения ВВК.

В законодательстве предусмотрено, что военнообязанные, признанные ограниченно пригодными к военной службе, подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения пригодности к военной службе.

То есть действующее законодательство создает обязанность для военнообязанного пройти ВВК, для ТЦК и СП направить на ВВК и для комиссии ВВК провести медосмотр .

В Правилах военного учета предусмотрено, что призывники, военнообязанные и резервисты должны прибыть по вызову ТЦК и СП в сроки, указанные в мобилизационных распоряжениях, повестках, распоряжениях для прохождения медицинского осмотра.

Действующим законодательством не предусмотрено, что военнообязанный должен проявлять инициативу по прохождению медицинского осмотра, а наоборот указано, что обязанность ТЦК и СП направить на ВВК.

Однако нарушения нет только при условии, что ТЦК и СП не направлял ограниченно годного военнообязанного на ВВК , а военнообязанный в свою очередь выполнил все требования законодательства по обновлению своих данных.

- Какой, так сказать, формальный "медицинский" статус будет иметь военнообязанный, ранее признанный ограниченно пригодным, который не успел перепройти ВВК до 5 февраля? То есть, будет ли он считаться условно "здоровым" со всеми вытекающими из этого последствиями?

– Он не будет признаваться автоматически пригодным к военной службе или наоборот. Его статус останется в качестве военнообязанного, признанного ограниченно пригодными к военной службе и подлежащего повторному медицинскому осмотру с целью определения пригодности к военной службе.

- Будет ли нарушением законодательства, если военнообязанный, ранее признанный ограниченно пригодным, не успел перепройти ВВК до 5 февраля? И какие правовые последствия для него будет иметь такая ситуация? Давайте разберем оба случая: первый – когда военнообязанный получил от ТЦК и СП направление на прохождение ВВК, второй – когда, соответственно, такого направления не было.

- В случае наличия повестки/направления на военно-врачебную комиссию у военнообязанного есть обязанность явиться как с целью уточнения данных, к примеру, так и для прохождения военно-врачебной комиссии. Невыполнение такой обязанности является нарушением правил военного учета. Ответственность за неявку – административная, она предусмотрена ст. ст. 210, 210-1 КУоАП, и предусматривает штраф в размере от 17 000 гривен.

Если военнообязанный не был направлен на ВВК соответствующей повесткой и/или направлением, выписанными в установленном законом порядке уполномоченным работником ТЦК и СП, лицо не может быть привлечено к административной ответственности .

Закон Украины №3621-IX от 21.03.2024г. "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", предусмотривает, что граждане Украины, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе, в течение девяти месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона подлежат повторному медицинскому осмотру целью определения пригодности к военной службе. Такое определение не предусматривает обязанности военнообязанного инициировать прохождение военно-врачебной комиссии и не освобождает от обязанности ТЦК и СП направить лицо на ВВК .

Спрогнозировать действия ТЦК и СП в этом случае мы пока не можем, однако попытку привлечь к ответственности лицо в случае "b" можно будет обжаловать, как в досудебном, так и в судебном порядке.

- Рассмотрим ситуацию, когда военнообязанный, ранее признанный ограниченно годным, прошел ВВК не до 5 февраля, а условно — 20 февраля. Может ли это иметь для него правовые последствия и какие?

- Ответ на этот вопрос заключается в наличии повестки/направления, а также даты такого направления. Если требование срока прибытия по повестке выполнено, основания для штрафа отсутствуют.

Очевидно, что если при наличии повестки и/или направления на ВВК, допустим на 20 февраля, военнообязанный явится на медицинское освидетельствование к этому сроку, в таком случае свою обязанность он выполнит.

Однако в случае наличия повестки, например, на 1 февраля, а лицо появится после 10 февраля, такой военнообязанный, вероятно, будет привлечен к административной ответственности . Обжалование протокола об административном правонарушении будет возможно только при наличии уважительных причин неявки в сроки.

Уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, признаются: препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок; смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника его жены (супруга).

- Стоит ли, по Вашему, как юриста, мнению, военнообязанному, ранее признанному ограниченно пригодным, при отсутствии направления от ТЦК и СП самому инициировать прохождение ВВК, чтобы избежать возможных последствий?

– Как уже было отмечено, ТЦК и СП обязаны направить военнообязанного на ВВК.

В каждом частном случае, нужно принимать решение ввиду интересов военнообязанного, принимая во внимание его состояние здоровья, наличие или отсутствие болезней и их соответствие обновленному расписанию болезней.

Если у военнообязанного есть болезнь, которая требует дополнительного обследования, направления к специалистам или дополнительного лечения, однозначно в его интересах подготовиться к прохождению ВВК, инициировать обращение за направлением на ВВК в ТЦК и СП. Из практического опыта могу сказать, что иногда за повестку/направление на ВВК приходится просто бороться с ТЦК и СП путем многочисленных обращений и адвокатских запросов .

Решение о том, инициировать ли прохождение комиссии, должно приниматься с учетом интересов военнообязанных в каждом конкретном случае.

– Рассмотрим обратную сторону дела. Какие правовые последствия для работников ТЦК и СП может иметь несвоевременное направление (ненаправление) военнообязанных, ранее признанных ограниченно пригодным, на ВВК?

- Сейчас вопросы организации работы ТЦК и СП по направлению военнообязанных, которые ранее были признаны ограниченно пригодным, на ВВК — в процессе совершенствования. Речь идет о том, что будет разработан порядок и военнообязанные смогут получить электронное направление на ВВК через Резерв+. При отсутствии разработанного комплексного и обобщенного порядка направления на ВВК всех ограниченно пригодных — основания для привлечения работников ТЦК и СП к ответственности также отсутствуют.

- В настоящее время нормативные документы, регулирующие вопросы прохождения ВВК, содержат несколько не совсем понятных обществу моментов касательно вопросов периодичности прохождения ВВК. В частности, если брать действующий приказ Минобороны от 2008 года (которым утверждено Положение о ВВК) и постановление КМУ 560/2024, то они предусматривают, что ТЦК и СП, похоже, имеют полное право направлять военнообязанных на ВВК как минимум раз в год.

Не могли бы Вы прояснить этот вопрос? Хотя, наверное, здесь стоит затронуть не только военнообязанных, но и другие категории. Начнем, например, с призывников, то есть, условно говоря, лиц до 25 лет без военной кафедры. Должны ли они вообще проходить ВВК, и если да, то когда?

- Лица, подлежащие прохождению ВВК, указаны в пункте 1.4. раздела ІІ Приказа МОУ №402 от 14.08.2008г (далее — Приказ). В частности, к таким лицам отнесены и призывники, которые признаны комиссиями по вопросам взятия на военный учет, непригодными к военной службе, и во время направления для прохождения базовой военной службы.

Процесс прохождения ВВК такими лицами установлен в главе II раздела II Приказа, где указано, что во время действия правового режима военного положения медицинское освидетельствование призывников, допризывников проводится с учетом положений пунктов 8, 18 Порядка реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 августа 2024 № 932.

- Вторая категория – лица, которые меняют статус с призывника на военнообязанного, то есть, условно, либо достигшие возраста 25 лет, либо, например, окончивших военную кафедру. Является ли прохождение ВВК в данном случае обязательным? И следует ли такому лицу самому позаботиться о получении заключения ВВК, или решение должно принять ТЦК и СП?

– Согласно ст. 14 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" взятие граждан Украины на военный учет призывников проводится с целью определения имеющихся человеческих ресурсов, степени их пригодности к военной службе, установления образовательного уровня, полученной специальности или профессии, уровня физической подготовки, изучения личных качеств .

Для взятия на воинский учет в соответствующих районных (городских) центрах комплектования и социальной поддержки образуются комиссии по вопросам взятия на воинский учет, в состав которых включен врач, который организует работу медицинских работников по медицинскому осмотру граждан Украины, подлежащих взятию на воинский учет.

На районные (городские) комиссии по вопросам взятия на воинский учет возлагается направление для медицинского осмотра в комиссию по вопросам направления для прохождения базовой военной службы Автономной Республики Крым, областных, Киевской или Севастопольской городской комиссий граждан Украины, которые признаны непригодными к военной службе по состоянию здоровья и проявивших несогласие с результатами медицинского осмотра.

Ответственность за неявку по вызову ТЦК и СП для призывников схожа с ответственностью военнообязанных.

В период смены статуса с призывника на военнообязанного, лицо, в частности, получает высшее образование, которое оказывает важное влияние при установлении военно-учетной специальности. Поскольку лицо снимается с учета призывников и происходит взятие его на учет военнообязанных, военно-врачебная комиссия является одной из составляющих этой процедуры. То есть при постановке на учет как призывников, так и военнообязанных на ТЦК и СП возлагается обязанность направления таких лиц на ВВК с целью установления пригодности к военной службе.

Однако, отмечу, что прохождение медицинского осмотра не является обязательной процедурой для призывников. Согласно Постановлению КМУ от 16 августа 2024 г. № 932, мужчины в возрасте от 16 до 25 лет могут встать на учет призывников автоматически – без прохождения военно-врачебной комиссии посредством взаимодействия между государственными электронными информационными ресурсами.

- Наибольшее количество вопросов возникает относительно периодичности прохождения осмотра теми, кто имеет статус военнообязанного. Как часто такие лица должны проходить осмотр ВВК? Нередко можно встретить утверждение, что военнообязанные должны проходить осмотр ВВК раз в год. Значит ли это "должны" — императивную обязанность пройти ВВК как минимум раз в год? И грозит ли им ответственность за непрохождение вовремя комиссии?

- Согласно П.3.1. Приказа №402 от 14.08.2008 медицинское освидетельствование военнообязанных проводится по решению руководителей ТЦК и СП. Контроль за направлением и прохождением военнообязанных медицинского осмотра ВВК возлагается на руководителя соответствующего ТЦК и СП. П. 3.2 предусматривает, что повторное медицинское освидетельствование военнообязанных проводится один раз в 5 лет.

Однако П. 69 Постановления КМУ №560 от 16.05.2024 предусматривает, что в случае прохождения резервистами и военнообязанными медицинского осмотра во время мобилизации и/или военного положения срок действия справки с выводами о годности к военной службе составляет один год. То есть, в процессе мобилизации и в период действия военного положения, справка ВВК считается действующей в течение одного года.

Анализируя эти нормы, можно сделать вывод, что медицинский статус военнообязанного, который определяется справкой ВВК о пригодности к военной службе, действителен в течение одного года. Однако обязанность проходить ВВК корреспондируется с обязанностью ТЦК и СП направить лицо на прохождение ВВК и без сведений о направлении такого лица на ВВК привлечь к административной ответственности военнообязанного за неактуальные данные ВВК не представляется возможным.

- Предусматривают ли упомянутые Вами пункты приказа Минобороны и постановления КМУ право ТЦК и СП обязать военнообязанного пройти ВВК тогда, когда ТЦК посчитает необходимым? Если да — с какой периодичностью? Какие правовые последствия могут ожидать военнообязанного, который условно проходил ВВК 2 года назад и отказался его пройти после получения официального направления со стороны ТЦК?

- Как было сказано ранее, срок действия справки ВВК – 1 год. Следовательно, если лицо последний раз проходило ВВК два года назад, и отказалось от направления, или же не явилось в соответствии с его требованиями, это является нарушением мобилизационного законодательства. За такие действия предусмотрена административная ответственность, а именно штраф в размере от 17 000 грн .

Направлять на ВВК ТЦК и СП имеют право не чаще раза в год в условиях военного положения.

- Давайте рассмотрим ситуацию, когда военнообязанный прибыл в ТЦК уточнить свои данные, но медицинское освидетельствование проходил, условно говоря, более 5 лет назад. Должен ли он обязательно пройти ВВК? Будет ли нарушением непрохождения ВВК в данном случае?

- Мобилизационное законодательство предусматривает ряд обязанностей для граждан Украины, состоящих на военном учете, в частности лично сообщить ТЦК и СП о любых изменениях в своих персональных данных.

Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" предусмотрено, что сам призывник, военнообязанный или резервист, лично должен в течение 7 дней уведомить ТЦК и СП, если у него произошли изменения: семейного положения, места жительства (пребывания), номеров связи, адреса электронной почты, образования, места работы, должности, состояния здоровья (в том числе установление инвалидности или изменение группы инвалидности).

Если военнообязанный не уведомит ТЦК и СП в семидневный срок об изменениях, есть основания для привлечения к административной ответственности по ст. 210 КУоАП. Во время военного положения речь идет о штрафе от 17 000 до 25 500 грн.

Лицо не привлекается к административной ответственности, если ТЦК и СП могут получить персональные данные призывника, военнообязанного резервиста путем электронного взаимодействия с другими информационными системами, реестрами.

ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" урегулировано, что военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента Украины об объявлении мобилизации, утвержденного Верховной Радой Украины, обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг или электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту своего пребывания или нахождения. То есть лицо должно было обновить в течение 60 дней именно персональные данные.

Согласно статье 2 ЗУ "О защите персональных данных" персональные данные — сведения или совокупность сведений о физическом лице, которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано.

Кроме того, в заключительных и переходных положениях указано, что находящиеся на военном учете граждане Украины обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу настоящего Закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты ) и другие персональные данные.

Следовательно, в данной ситуации опять же возникает обязанность ТЦК направить военнообязанного на ВВК (при условии недействительного заключения ВВК), а лица – явиться в соответствии с требованиями повестки и/или направления.

- Еще одна категория лиц – имеющие отсрочку от мобилизации. Имеет ли право ТЦК и СП обязать их пройти ВВК, а если так – с какой периодичностью?

– Пункт 63 Постановления от 16 мая 2024 г. №560 предусматривает, что военнообязанные, обратившиеся в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с заявлением о предоставлении отсрочки , до принятия решения соответствующей комиссией не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе.

В случае принятия комиссией решения об отказе в предоставлении отсрочки военнообязанный, подлежащий призыву на военную службу во время мобилизации, направляется на медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе.

Военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не завершился, на медицинское освидетельствование не направляются , кроме случаев, когда военнообязанные принимаются на военную службу по контракту.

Следовательно, в случае, когда военнообязанный обращается с заявлением о предоставлении отсрочки, или если срок действия отсрочки не истек, на медицинское освидетельствование такие военнообязанные не направляются.

Однако, в данном случае следует также помнить о сроке справки ВВК (один год) во время военного положения.

- Касательно признанных временно непригодными к военной службе… Допустим, военнообязанный за последнее время (пусть, условно, в ноябре 2024) был признан ВВК временно непригодным к военной службе с пересмотром через год. Кто должен быть инициатором перепрохождения ВВК в ноябре 2025 года? Может ли такое лицо самостоятельно инициировать перепрохождение ВВК, не дожидаясь направления от ТЦК?

– В подавляющем большинстве подобных случаев, на крайнем медосмотре при определении временной непригодности или повторного медицинского осмотра, военнообязанному выписывается повестка с указанием даты и времени прибытия в ТЦК и СП. Вопрос инициирования перепрохождения ВВК опять же является решением самого военнообязанного.

— Еще один вопрос — после поправок в законодательстве непригодные военнослужащие теперь исключаются с военного учета. Уточните – это касается только признанных именно "непригодными" или и "временно непригодными"?

— Приказом МОУ №686 от 14.10.2024г. изменен перечень содержания постановлений и исключена формулировка "непригодные к военной службе с исключением из военного учета" из главы 20 раздела II Приказа МОУ №402 от 14.08.2008г.

Однако статьей 32 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" урегулированы исключения из военного учета и перевод в отставку военнообязанных, достигших предельного возраста пребывания в запасе, а также признанные военно-врачебными комиссиями непригодными для военной службы. Кроме того, пункт 3 части 6 статьи 37 этого же Закона устанавливает, что исключению из военного учета в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (военнообязанных и резервистов Службы безопасности Украины – в Центральном управлении или региональных органах Службы безопасности Украины), военнообязанных и резервистов разведывательных органов Украины — в соответствующем подразделении разведывательных органов Украины) подлежат граждане Украины, которые признаны непригодными к военной службе.

В случае противоречия норм подзаконного акта нормам Закона необходимо применять нормы закона, поскольку он имеет высшую юридическую силу, заключающуюся в том, что все подзаконные нормативно правовые акты принимаются на основе законов и по своему содержанию не должны им противоречить.

Абзац 3 пункта 23.4 главы 23 раздела II Приказа МОУ №402 от 14.08.2008г. говорит, что, после проведения медицинского осмотра ВВК выносит постановления:

а) годен к военной службе;

б) временно непригоден к военной службе. Нуждается в лечении (динамическом наблюдении) на срок до ______ (указать дату);

в) подлежит направлению на дополнительное медицинское обследование и повторное медицинское освидетельствование;

г) непригоден к военной службе.

То есть относительно исключения из военного учета лиц, признанных "временно непригодными", в Законе речь не идет, поскольку это отдельная категория вынесенных постановлений.