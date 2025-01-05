Получат не все. Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в январе

Некоторые категории могут потерять это право

Военное положение и общая мобилизация продлены до 7 февраля 2025 года. Однако некоторые категории украинцев имеют право на отсрочку от призыва, но при определенных условиях гражданин может его потерять.

"Телеграф" объясняет, кто не получит отсрочку в январе 2025 года. Основания, по которым военнообязанный может получить отсрочку, прописаны в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (статья 23).

Отсрочку не смогут получить следующие категории граждан:

студенты-заочники, или студенты на вечерней форме, или те, кто получают второе высшее образование;

многодетные отцы, имеющие задолженность по уплате алиментов;

те, кто ухаживает за женой (супругом) с инвалидностью 3 группы (здесь есть несколько исключений);

те, кто ухаживает за лицами с 1 и 2 группой инвалидности, но кроме него есть другие родственники, которые тоже могут это делать;

одинокие отцы, но при этом мама ребенка (детей) не была лишена родительских прав, она не признана умершей/пропавшей без вести и она не находится в тюремном заключении;

работающие на предприятии, организации или в учреждении Минобороны Украины, но не имеют бронирования.

Также мобилизовать могут мужчину, который ранее был ограничен годным к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК), но после повторного медосмотра признан годным. Право на отсрочку могут аннулировать в случае, если военнообязанный подал фальшивые документы или указал недостоверную информацию, решение об отсрочке аннулируют также, если лицо прекратило ухаживать за родственником с инвалидностью или его состояние здоровья изменилось, и это влияет на право на отсрочку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто освобожден от мобилизации по состоянию на 1 января.