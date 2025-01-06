Представлен в виде Гулливера: как выглядит памятник на могиле Николая Мозгового

Сердце певца остановилось от невероятной жары

Выдающийся украинский певец и композитор Николай Мозговой оставил глубокий след в музыкальной культуре Украины. Его творчество, в том числе такие песни, как "Мой родной край", остаются популярными и сегодня. Не стало народного артиста в 2010 году.

Его произведения часто исполнялись лучшими украинскими певцами, такими как София Ротару, Василий Зинкевич, Раиса Кириченко и продолжают звучать на радио и концертах. "Телеграф" решил вспомнить, что известно о творчестве Николая Мозгового и выяснить, как выглядит могила легендарного певца.

Карьеру Николай Мозговой начал как эстрадный певец в Ивано-Франковском ВИА "Беркут", а в 1977 году был приглашен в Киевский мюзик-холл. Слава пришла к нему как к композитору в 1979 году, когда София Ротару исполнила его песню "Родной край".

Позже композитор стал исполнять собственные песни, такие как "Моя первая любовь", "Горянка", "Впервые", "Проходит день" и т.д. Впоследствии он получил звание Заслуженного артиста. В какой-то период он стал одним из самых оплачиваемых артистов в Украине, однако в Союз композиторов так и не вошел.

В 1990-х годах Николай Мозговой активно занимался продюсированием. Он открыл множество молодых талантов, поддерживая их в первых шагах на сцене. В 1993 году ему присвоено звание Народного артиста Украины.

Могила Николая Мозгового

30 июля 2010 Николай Мозговой ушел из жизни. Он скончался в собственном доме в селе Кийлов Бориспольского района. Прощание с артистом прошло в Успенском соборе Печерской Лавры.

Похоронили Николая Мозгового на Байковом кладбище в Киеве, на участке 49-А. Это место, где покоятся многие известные деятели культуры и искусства Украины. Народный артист покоится рядом с Леонидом Быковым, Сергеем Ивановым, Николаем Олялиным и писателем Павлом Глазовым.

Елена, дочь Николая Мозгового, установила памятник на могиле отца из красного и черного гранита. На нем артист предстал в виде Гулливера. Вокруг могилы дочь посадила кусты можжевельника.

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