Памятник террористу обошелся в миллионы: как выглядит могила главаря боевиков "ДНР" Захарченко

31 августа был "обнулен" пособник оккупации Донбасса

Ровно семь лет назад погиб в результате взрыва в ресторане предатель Украины Александр Захарченко. Коллаборационист, глава псевдоформирования "ДНР" был похоронен в могиле на отшибе кладбища.

На жизнь военного преступника покушались несколько раз, однако ликвидировать его удалось 31 августа 2018 года. Инцидент произошел в донецком кафе "Сепар", где в результате взрыва Захарченко получил черепно-мозговую травму головы, от которой и скончался.

Взрыв произошел с помощью безоболочного взрывного устройства, размещенного над входом в здание. Вместе с главарем "ДНР" погиб и его телохранитель. Боевики обвинили в гибели их лидера "украинских диверсантов", однако в СБУ заявили, что устранение коллаборациониста могло быть организовано кем-то из руководства псевдореспублики или самой России.

"Сепар" взорвался

Где похоронен Захарченко и как выглядит могила

Сепаратиста похоронили на кладбище "Донецкое море" в Донецке, при этом место захоронения Захарченко находится на отшибе кладбища. Украинский блогер Денис Казанский отметил в соцсетях, что обычно в таких местах хоронят бездомных, а один из пользователей напомнил, что раньше на этом участке находилась свалка.

Позднее на участке с захоронением появился мемориал — скульптура террориста в полный рост, с беседкой и гранитной плитой. Сообщалось, что на создание такого памятника россияне потратили 22 миллиона рублей (свыше 11 млн грн).

Напомним, что в субботу, 30 августа, во Львове был убит украинский политик Андрей Парубий. По предварительным данным, в действующего члена Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке ВР выстрелили восемь раз, он скончался до приезда полиции. В сети появилось видео убийства политика неизвестным мужчиной.