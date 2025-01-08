Есть два случая, при которых забронированные могут потерять свой статус уже в феврале

Определенная категория мужчин останется без брони, если предприятие потеряет статус критичности или не будет отвечать ему

Некоторые мужчины в Украине имеют право на бронирование от военной службы. После 28 февраля военнообязанные могут потерять бронь, если предприятие потеряет статус критичности или не будет отвечать его критериям.

ТЦК и СП идет на встречу оборонным предприятиям, предприятиям связи и энергетики, давая время на перебронирование работников. Если предприятие не соблюдает правила бронирования, то его работники (забронированные) могут быть мобилизованными, как заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

"Мобилизационное задание бронирования военнообязанных работников обычно агропромышленного сектора, для производства номенклатуры, понимание объемов производства необходимой продукции, для военных. Мобзадание должно устанавливаться с учетом мощности предприятий. То есть быть таким, которое предприятие может выполнить", — пояснил Федиенко.

В то же время, он напомнил, что бронирование работника должно устанавливать Министерство экономики. Бронь не заберут, даже если предприятие на время теряло мобилизационную задачу.

"Поэтому после 28 февраля какой-то процент забронированных военнообязанных будет мобилизован в ВСУ и другие военные формирования", — резюмировал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли ТЦК мобилизовать забронированного работника.