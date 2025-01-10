Когда мужчинам нужно обновлять документ об отсрочке
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Отсрочку от мобилизации нужно актуализировать каждые 3 или 12 месяцев
Определенным категориям военнообязанных в Украине можно оформить отсрочку от мобилизации. Такой документ необходимо обновлять, но после определенного срока.
Отсрочка должна действовать в течение того срока, который был установлен для нее. Ее нужно актуализировать каждые 3 месяца и 12 месяцев, как пояснили специалисты ресурса "Юристи.UA".
Если этот документ был оформлен на один квартал или год, то он будет актуален в течение этого срока и его не смогут отменить.
Подавать документы для обновления отсрочки каждые три месяца нужно только в том случае, если такое условие было предусмотрено решением ТЦК.
Когда отсрочка действительна
Этот документ имеет силу, если:
- отображается в "Резерв+";
- в бумажном военно-учетном документе есть соответствующая отметка.
Кроме того, проверить подлинность отсрочки можно в ТЦК.
Ранее Телеграф писал о том, кто из украинцев в текущем году может получить повестку от ТЦК в первую очередь. Это касается лиц, имеющих боевой опыт или специалистов, на которых повышен спрос в армии.