Когда мужчинам нужно обновлять документ об отсрочке

Отсрочку от мобилизации нужно актуализировать каждые 3 или 12 месяцев

Определенным категориям военнообязанных в Украине можно оформить отсрочку от мобилизации. Такой документ необходимо обновлять, но после определенного срока.

Отсрочка должна действовать в течение того срока, который был установлен для нее. Ее нужно актуализировать каждые 3 месяца и 12 месяцев, как пояснили специалисты ресурса "Юристи.UA".

Если этот документ был оформлен на один квартал или год, то он будет актуален в течение этого срока и его не смогут отменить.

Подавать документы для обновления отсрочки каждые три месяца нужно только в том случае, если такое условие было предусмотрено решением ТЦК.

Когда отсрочка действительна

Этот документ имеет силу, если:

отображается в "Резерв+";

в бумажном военно-учетном документе есть соответствующая отметка.

Кроме того, проверить подлинность отсрочки можно в ТЦК.

Ранее Телеграф писал о том, кто из украинцев в текущем году может получить повестку от ТЦК в первую очередь. Это касается лиц, имеющих боевой опыт или специалистов, на которых повышен спрос в армии.