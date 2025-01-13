Безработные в приоритете? В Сухопутных войсках рассказали, кому раздают повестки

Повестки могут вручать где угодно

В ноябре 2024 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о приоритетности мобилизации безработных украинцев, которые не уплачивают налоги. В Сухопутных войсках ВСУ разъяснили о принципах призыва сейчас.

Офицер Управления коммуникаций Командование Сухопутных войск ВСУ Наталья Киндратов подчеркнула, что сегрегации по признаку официального трудоустройства не существует. Передает 24 канал.

По словам Киндратов, мобилизационные мероприятия проводятся среди всех военнообязанных граждан, независимо от их социального статуса или трудоустройства. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) осуществляют оповещения как в общественных местах, так и непосредственно на предприятиях.

"Просто эта часть работы не так заметна, как в общественных местах", — пояснила офицер.

Киндратов также высказалась по поводу скандалов вокруг ТЦК и СП, подчеркнув, что территориальные центры комплектования являются неотъемлемой частью Вооруженных сил Украины. По ее словам, враг заинтересован в том, чтобы украинцы воспринимали ТЦК как отдельную структуру, поэтому активно распространяют дезинформацию.

Напоминаем, кто может получить повестку в первую очередь в этом году. Как уже не раз отмечало военное руководство страны, в первую очередь для доукомплектации армии нужны люди с боевым опытом.

Также существует ряд специалистов, на которых наблюдается повышенный спрос в армии. Вероятно, такие граждане имеют шанс получить повестку в первую очередь.

По словам представителя МОУ Дмитрия Лазуткина, армия больше всего нуждается в:

операторах БПЛА;

айтишниках;

водителях;

стрелках;

разведчиках.

Ранее "Телеграф" писал, что будет, если отказаться от повестки. Из-за отказа без законных оснований можно нарваться не только на штраф.