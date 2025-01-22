Приобретение Украиной ядерных реакторов в Болгарии получило поддержку со стороны американской ядерной отрасли

Это позволит Украине существенно увеличить генерирующие мощности

Приобретение Украиной ядерных реакторов в Болгарии получило одобрительные отзывы со стороны американской ядерной отрасли, поддерживающей усилия Украины по расширению атомной энергетики.

Об этом пишет Стивен Бланк, старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований, в своей колонке для Atlantic Council под названием "Ядерные возможности Украины на четвертом году войны".

По его словам, Вашингтонский Институт ядерной энергии (Nuclear Energy Institute) выразил поддержку возможному соглашению, отметив важность завершения строительства третьего и четвертого реакторов Хмельницкой атомной электростанции. Как подчеркивает Бланк, это позволит Украине существенно увеличить генерирующие мощности в условиях, когда энергетическая инфраструктура подвергается постоянным атакам со стороны России.

Сообщение Nuclear Energy Institute распространил в сети Х член Палаты представителей США и соратник президента США Майк Келли.

Болгария предлагает Украине оборудование советского производства, ранее предназначенное для строительства АЭС "Белене". Эти компоненты позволят завершить строительство двух реакторов на Хмельницкой АЭС, являющейся частью советского атомного наследия Украины. Автор отмечает, что, хотя советские технологии не являются долгосрочным решением, они могут стать критически важными для обеспечения энергетической стабильности в ближайшие годы.

Бланк также отмечает, что соглашение с Болгарией имеет геополитическое измерение. Укрепление двусторонних отношений между Украиной и Болгарией важно на фоне попыток Кремля подрывать единство ЕС. К тому же, соглашение может стать еще одним шагом к более глубокой интеграции украинской энергосистемы с европейской.

В то же время, по словам автора, соглашение вызывает разногласия в Украине. Часть экспертов подвергает сомнению ее прозрачность и считает, что стране следует сосредоточиться на децентрализации энергосистемы. Однако Бланк отмечает, что в нынешних условиях отсутствуют реалистичные альтернативы быстрому завершению строительства третьих и четвертых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

По мнению автора, Украина уже сегодня демонстрирует значительный потенциал для экспорта электроэнергии в ЕС, что может оказаться важной экономической возможностью после войны. Заключение соглашения с Болгарией, по мнению Бланка, станет важным шагом на пути к энергетической независимости и восстановлению страны.